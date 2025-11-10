김병기 민주당 원내대표 최고위 발언 “‘대장동 1심’서 민낯이 드러났는데도 무엇이 그렇게 당당한가…부끄러운지 몰라” “국조·청문회·특검 등 동원해 밝혀낼 것”

[헤럴드경제=안대용 기자] 검찰이 대장동 개발비리 의혹 사건 1심 선고에 대해 항소를 포기한 후 내부 비판 및 반발 목소리가 나오는 것과 관련해 김병기 더불어민주당 원내대표는 10일 “정치검찰의 항명과 조작 기소 의혹을 반드시 진상 규명할 것”이라고 밝혔다.

김 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 “친윤(친윤석열) 정치검사들의 쿠데타적 항명이 참으로 가관”이라면서 “그들은 어쩌면 예나 지금이나 조금도 변하지 않나”라며 이같이 언급했다.

김 원내대표는 “여전히 자신들이 법 위에 서 있다고 착각하고 있다”며 “대장동 1심 재판에서 자신들의 민낯이 그렇게 처참하게 드러났는데도 무엇이 그렇게 당당한가”라고 반문했다.

이어 “조작에 가까운 정치 기소를 해 놓고 허술한 논리와 증거가 법정에서 철저하게 무너졌는데도 부끄러운지도 모른다”며 “검찰이 기계적 항소권의 남용을 자제한 것은 당연한 거 아닌가”라고 했다.

김 원내대표는 “이들의 항명은, 한 줌도 안 되는 정치검사들의 국민과 민주주의에 대한 도전”이라며 “의견을 개진하려면 내부에서 우선 거론하고 조율하는 것이 당연한 것이다. 자신들의 입맛에 맞거나 강압적인 정부에는 한 소리도 못 하는 자들이 마치 뭐라도 된 듯 나대고 있다”고 했다.

이어 “그러한 행태가 바로 당신들이 정치검찰이라는 것을 방증하는 것”이라며 “민주당은 이 사안을 결코 가볍게 보지 않는다. 정치검찰의 항명과 조작 기소 의혹을 반드시 진상 규명할 것”이라고 했다.

또 “이재명 정부의 민주당은 당신들이 이전에 생각했던 과거의 민주당과 다르다는 것을 이번에 보여드린다”며 “국정조사, 청문회, 특검 등 가능한 모든 수단을 동원해서 당신들이 어떤 행위를 했는지 밝혀보겠다”고 했다.

김 원내대표는 “대장동과 대북 송금, 검찰 수사의 보고와 의사결정 지시까지 어떻게 이루어졌는지 모두 확인하고 따져보자”며 “이재명 대통령님에 대한 수사와 영장 청구 등 전 과정에서 윤석열과 친윤 검사들이 어떻게 개입했는지 당신들의 방식대로 한번 철저히 따져보고 밝혀보자”고 했다.

그러면서 “정치검찰의 저항, 이번에는 철저하게 분쇄할 것”이라며 “민주당은 끝까지 진실을 밝히고 국민 앞에 정의를 세우겠다”고 밝혔다.