경주 APEC 홍보대사로 활약했던 지드래곤(G-DRAGON)이 이번엔 부산의 밤을 뜨겁게 달군다. 오는 11월 15일 광안리해수욕장에서 개막되는 제20회 부산불꽃축제에 AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션이 협업, 지드래곤의 음악으로 ‘특별한 불꽃쇼’를 선보인다.

이번 ‘도시 축제 프로젝트’는 지드래곤의 아티스트 역량과 갤럭시코퍼레이션의 혁신적인 AI 엔터테크 기술이 만나 탄생했다. 경주에 이어 부산까지, 아티스트가 도시의 브랜드 가치를 견인하고, 엔터테크 기술로 지역 축제 경험을 극대화하며 ‘도시 역량 강화’의 새로운 패러다임을 제시할 전망이다.

이번 부산불꽃축제의 하이라이트는 지드래곤 앨범 ‘Übermensch’ 음악에 맞춰 터지는 특별한 불꽃쇼다. 지드래곤의 독창적인 음악 세계가 불꽃과 어우러져 한 편의 거대한 공연을 만들어낼 예정. 여기에 갤럭시코퍼레이션과 IP·테크 스타트업 ‘슬래시비슬래시’가 공동 개발한 ‘홀로그램 글래스’가 결정타를 날린다.

‘편광필터(Polarizing Filter: 빛의 특정 파장만 투과시켜 원하는 그래픽을 시야에 구현하는)’ 기술을 활용한 홀로그램 글래스를 착용하면, 지드래곤의 음악에 맞춰 불꽃이 더욱 생생하고 입체적인 형태로 시야에 펼쳐진다. 부산 ‘뮤지엄 원’ 대형 미디어월에서는 ‘꺼지지 않는 영원한 불꽃’을 테마로 한 ‘Infinity Fireworks’ 미디어 불꽃쇼가 송출되며, 도시 전체가 하나의 거대한 미디어아트로 변모하는 경험을 선사할 예정이다.

갤럭시코퍼레이션은 그 동안 IP, 미디어, 테크를 융복합하여 새로운 가치를 창출하는 데 주력해왔다. 최근 2025 APEC 정상회의 환영 만찬에 엔터테크 기업으로는 유일하게 초청받아 참석하는 등 그 기술력과 영향력을 이미 인정받고 있다. 특히, 2025년 상반기에 연결 기준 매출액 1260억원, 영업이익 120억원을 기록하며 AI 엔터테크 모델의 사업적 성공 가능성까지 증명했다.

한편, 최근 정부의 AI 산업 육성 정책 기조 속, AI 엔터테크가 핵심 산업으로 급부상 중이다. 이런 흐름에 발맞춰 갤럭시코퍼레이션은 지드래곤 등 슈퍼 IP와 AI 엔터테크 기술을 융합, 부산불꽃축제와 같은 지역 문화 콘텐츠를 ‘도시 경험 기술 전환’ 모델로 이끌고 있다. 업계는 이를 AI 기술 기반 경험 혁신은 물론, 지역 콘텐츠의 IP 가치와 산업 위상을 동시에 높이는 중요한 시도로 평가하고 있다.