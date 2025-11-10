- 과학창의재단, ‘청소년 SW동행 로보틱스 챌린지’ 본선 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국과학창의재단은 과학기술정보통신부, 네이버 커넥트재단과 함께 지난 8일 ‘2025 청소년 SW동행 로보틱스 챌린지’ 본선 대회를 개최했다고 밝혔다.

이번 대회는 UN의 지속가능발전목표(SDGs) 달성을 위해 ‘식량 보안(Food Security)’을 주제로 열렸다. 특히 UN 산하 국제전기통신연합(ITU)이 개최하는 ‘Robotics for Good Youth Challenge’의 대한민국 국가대표 선발전을 겸해 그 의미를 더했다.

대회 개최에 앞서 한국과학창의재단과 네이버 커넥트재단은 청소년 SW·AI 교육 활성화 및 미래 인재 양성을 위해 본 대회의 공동 운영과 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 바 있다.

본선에는 치열한 예선을 통과한 전국 11개교, 16개 팀(학생 80명)이 참가했으며, 지도교사, 심판진을 포함해 120여 명이 현장에 함께했다.

과제는 ‘식량 문제 해결’을 위해 로보틱스 기술을 활용하는 시뮬레이션으로 구성됐다. 참가팀들은 3가지 다른 크기의 씨앗을 색에 맞게 심고 물을 주는 ‘경작과 관개’ 미션과 익은 과일과 썩은 과일을 로봇이 스스로 판단해 분류하는 ‘수확과 분류’ 미션을 수행하며 창의적인 문제 해결 능력을 겨루었다.

대회는 조별 라운드 2회를 거쳐 상위 8개 팀이 최종 라운드에 진출했으며, 이 중 상위 4개 팀이 토너먼트 방식으로 최종 순위를 결정했다.

네이버 랩스 김남일 리더는 ‘AI 시대의 새로운 상호작용: 미래도시, 공간 및 물리적 AI’를 주제로 특별강연을 진행하여 참가 학생들에게 미래 기술에 대한 통찰을 제공했다.

최우수상(과학기술정보통신부 장관상)에는 CR7 팀(우성고), 우수상(한국과학창의재단 이사장상)에는 MATE 팀(천안월봉고), 장려상(네이버 커넥트재단 이사장상)에는 AI 알고리즘 팀(문태고), 모몽가 팀(서울디지텍고)이 선정됐다.

정우성 한국과학창의재단 이사장은 “청소년들이 ‘식량 보안’이라는 글로벌 난제를 해결하기 위해 로봇 기술을 활용해 창의적인 아이디어를 구현하는 모습이 인상 깊었다”며 “앞으로도 청소년들이 SW와 AI 기술을 통해 사회 문제에 공감하고 해결책을 제시하는 미래 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 밝혔다.