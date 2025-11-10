-AI 타코그래프, Supply & Logistics 부문 영예…내년 1월 라스베이거스 전시

국내 물류 탄소 측정 전문기업 ㈜글렉(GLEC Inc., 대표 김은우·강덕호)이 세계 최대 IT 전시회 ‘CES 2026’에서 혁신상을 수상하며 한국 물류 기술의 우수성을 국제 무대에서 입증했다.

글렉은 ‘GLEC AI Tachograph(DTG)’로 CES Innovation Awards® 2026 Supply & Logistics 부문 Honoree에 선정됐다고 6일 발표했다. CES 혁신상은 미국소비자기술협회(CTA)가 주관하는 세계적 권위의 상으로, 글로벌 시장에서 기술 혁신성을 인정받은 것으로 평가된다.

이번 수상 제품인 GLEC AI Tachograph는 20B 파라미터 대규모 언어모델(LLM)을 탑재한 세계 최초의 스마트 타코그래프다. 독자 개발한 VCP(Vehicle Context Protocol) 기술로 차량 데이터와 교통 정보를 실시간 분석하며, 사고 위험을 20~40% 감소시키는 효과를 낸다.

주목할 점은 ISO-14083 국제표준 기반 탄소 측정 시스템의 완전한 구현이다. 글로벌 물류 기업들이 직면한 탄소 규제 대응과 ESG 경영 요구에 부응하는 솔루션으로, 해외 시장 진출의 핵심 경쟁력이 될 전망이다.

지재원 운영기획팀장은 “CES 2026 현장에서 글로벌 물류 기업, 투자사, 파트너들과 직접 만나 협력 기회를 모색할 계획”이라며 “한국 물류 기술의 글로벌 경쟁력을 알리는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.

글렉(GLEC)은 AI 기반 디지털 타코그래프 시스템, API 기반 탄소 계산 플랫폼, 클라우드 기반 물류 탄소 회계 관리 시스템(LCAMS)을 개발한다. ISO-14083 방법론으로 탄소 배출량을 측정하며, 국내 최초로 물류 국제 탈탄소화 기구(Smart Freight Centre)의 GLEC Tool 인증을 진행하고 있다.

회사는 CES 2026 공식 참가업체로 2026년 1월 라스베이거스 베네시안 엑스포 Innovation Awards Showcase에서 수상 제품을 전시할 예정이다.

CES Innovation Awards®는 심사위원에게 제출된 설명 자료를 기반으로 선정되며, CTA는 제출 내용의 정확성을 검증하거나 수상 제품을 직접 테스트하지 않았다.