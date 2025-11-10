임직원 30명·꿈도깨비 학생 6명 봉사단 5일간 활동 방비엥 머물며 봉사활동 전개

[헤럴드경제=박성준 기자] 교보생명은 임직원 30명과 보호아동 성장지원 사업 ‘꿈도깨비’ 참여 학생 6명으로 구성된 ‘교보다솜이 글로벌봉사단’이 라오스 방비엥 지역에서 자원봉사활동을 펼친다고 10일 밝혔다.

방비엥 지역은 주민 대부분이 농업이나 일용직에 종사하는 저임금 근로자인 낙후 지역이다. 라오스는 1인당 국내총생산(GDP)이 2054달러(약 298만원) 수준으로, 국민의 80%가 빈곤층에 속해 있다. 힌우아쓰아 중·고등학교는 인근 7개 마을 학생이 다니는 지역 내 유일한 중등학교로, 현재 500여명의 학생이 재학 중이나 교육 기반이 열악한 상황이다.

교보다솜이 글로벌봉사단은 5일간 라오스 방비엥에 머물며 교육환경이 열악한 힌후아쓰아 중·고등학교의 교육환경 개선을 위한 활동을 전개한다. 주요 활동으로는 ▷도서관 건축·도서 지원 ▷교실 보수 ▷화단 조성 ▷통학로 정비 ▷미술·과학·체육 교육 프로그램 운영 등이 진행될 예정이다.

이번 봉사활동에는 교보생명의 보호아동 성장지원사업 ‘꿈도깨비’를 통해 자립을 준비 중인 중·고등학생 6명이 동행해 의미를 더했다. 꿈도깨비는 보호시설 아동의 자립을 지원하기 위한 교보생명 사회공헌 프로그램이다.

교보생명은 지난 2011년부터 매년 베트남과 라오스 등 동남아시아 국가에서 꾸준히 봉사활동을 펼쳐왔다. 베트남 빈곤 농가에 야자수, 자몽나무 등을 지원해 농가의 지속 가능한 소득원을 마련해줬고, 라오스 낙후 농촌지역에는 희망 도서관을 조성한 바 있다.

교보생명이 국내외 교육환경을 지원하는 배경에는 ‘국민교육진흥’이라는 창립 이념이 자리하고 있다. 신용호 창립자는 1958년 회사를 세우며 세계 최초의 교육보험인 ‘진학보험’을 출시했다. 교보생명은 국내 유일의 민간 주최 유소년 체육대회인 ‘교보생명컵 꿈나무체육대회’ 등 아동·청소년들에게 배움과 성장의 기회를 제공하기 위한 다양한 사회공헌활동을 펼치고 있다.

교보생명 관계자는 “열악한 환경에서도 배움을 이어가는 아이들에게 더 나은 교육환경을 마련해줄 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 아이들이 희망을 품고 꿈을 키워갈 수 있도록 다양한 사회공헌활동을 이어가겠다”고 말했다.