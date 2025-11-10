- 한국관광공사 지정 ‘코리아 유니크 베뉴’로서의 역할 성공적 수행

- 글로벌 CEO 환영 만찬, K-뷰티 파빌리온 등 주요 행사 개최

- 신라 문화유산과 현대 기술의 조화로 ‘특별한 장소적 경험’ 제공

경주 황룡원이 지난 10월 28일부터 11월 1일까지 열린 ‘2025년 아시아태평양경제협력체(이하 APEC)’ 기간 동안 주요 행사장으로 활용되며, 코리아 유니크 베뉴로서의 위상을 다시 한번 입증했다.

‘코리아 유니크 베뉴(Korea Unique Venue)’는 한국을 대표하는 매력과 특색(Korea), 독특한 장소적 경험(Unique), 그리고 MICE 행사가 가능한 공간과 시설(Venue)을 모두 갖춘 장소를 의미한다. 황룡원은 신라시대 황룡사 9층 목탑 양식을 현대적으로 재해석한 건축물로, 경주 보문관광단지 내에 위치해 있다.

10월 30일 저녁에는 경상북도 주최로 ‘글로벌 CEO 환영 만찬’이 열렸다. 이 행사는 ‘APEC CEO 서밋(APEC CEO Summit 2025)’의 핵심 프로그램 중 하나로, 세계 유수 기업의 CEO와 국제기구 고위 인사 등 150여 명이 참석해 성황을 이뤘다.

이번 만찬에서 황룡원은 코리아 유니크 베뉴로서의 매력을 충분히 발휘했다. 신라 천년의 역사적 분위기와 현대 건축 기술이 어우러진 공간에서 참석자들은 잊지 못할 경험을 했다.

만찬에서는 사찰음식 전문가이자 한식진흥원 이사장을 역임한 선재 스님이 경북의 우수한 식재료를 활용해 준비한 전통 사찰음식이 제공되어, 1,700년 한식 문화의 깊이를 세계에 전했다. 더불어 양성원 연세대 교수의 오케스트라 공연과 일루셔니스트 이은결의 퍼포먼스가 함께 어우러져 한국 문화의 다양한 매력을 선보였다.

황룡원 중도타워에서는 APEC CEO 서밋 배우자 프로그램의 일환으로 ‘K-뷰티 파빌리온’이 운영되어 한류를 대표하는 K-뷰티의 경쟁력을 알렸다. 황룡원은 회의실, 연회장, 대강당, 야외 행사장 등 다양한 시설과 45개 객실을 갖추고 있어, 글로벌 CEO 만찬부터 문화 체험 프로그램까지 여러 형태의 국제 행사를 유기적으로 운영할 수 있었다.

참가자들은 한국 전통 소재 연구, 디지털 뷰티 기술, 지속 가능한 뷰티 솔루션을 주제로 한 통합 전시관에서 다양한 체험을 했다. 황룡원에서 진행된 K-뷰티 체험 프로그램은 참석자들로부터 “한국 미용 문화의 혁신성과 우수성을 직접 경험할 수 있는 귀중한 기회였다”는 긍정적인 평가를 받았다.

이번 APEC CEO 서밋을 통해 황룡원은 단순한 건축물을 넘어, 코리아 유니크 베뉴로서 국제 행사에 적합한 시설과 한국 문화의 정수를 담은 공간임을 보여주었다. 최근 글로벌 MICE 시장에서는 대형 컨벤션센터보다 지역 문화와 개성을 반영한 ‘유니크 베뉴’에 대한 관심이 높아지고 있다. 황룡원은 이러한 흐름에 부응하며, 한국 MICE 산업이 양적 성장에서 질적 성장으로 발전하는 데 기여하고 있다.

황룡원 이윤현 본부장은 “APEC 주간 동안 황룡원이 코리아 유니크 베뉴로서 국제 행사장으로 활용되며, 일반 컨벤션센터와 차별화된 가치를 제공할 수 있음을 확인했다”며 “향후 국제회의, 기업 연수, 문화 교류 등 다양한 MICE 행사 공간으로 운영하며, 한국 MICE 산업의 질적 성장과 경주의 국제적 위상 제고에 기여하는 코리아 유니크 베뉴로서의 역할을 확대할 계획”이라고 밝혔다.