코엑스·DMK글로벌과 AI 전시회 공동 개최 컨퍼런스와 전시회 동시 진행 23개 강연 및 250여 건의 기업 비즈니스 매칭

[헤럴드경제=김성우 기자] 한국무역협회(KITA)는 10~11일 양일간 서울시 강남구 삼성동 코엑스에서 ㈜코엑스(대표 조상현), DMK글로벌(대표 박세정)과 공동으로 ‘AI 서밋 서울 앤 엑스포 2025(AI Summit Seoul & Expo 2025)’을 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 DMK글로벌이 주관해 온 AI 컨퍼런스 ‘AI 서밋 서울(AI Summit Seoul)’에 전시를 연계한 최초의 AI 비즈니스 전문 전시회로, 국내 최대 규모의 AI 컨펙스(Conference+Exhibition) 행사가 될 전망이다. 동기간 코엑스 그랜드볼룸에서는 AI 전문 컨퍼런스, B홀에서는 국내외 AI 대표기업의 전시가 진행된다.

이번 전시에는 구글 클라우드, KT, LGU+, IBM, 시스코(Cisco), 노션(Notion), 페르소나 AI(PERSONA AI) 등 국내외 대표 AI 기업들이 참여하여 솔루션을 선보인다. 특히, AI 솔루션 기업과 수요기업을 연결하는 ‘비즈니스 커넥팅’ 행사에서는 AI 기업 35개 사와 국내외 바이어 55개 사 간 총 250여 건의 비즈니스 매칭이 진행된다. 이와 함께 실제 업무에 활용 가능한 ‘AI 실무 적용 워크숍’, ‘AI 솔루션 데모 스테이지’ 등 기업 맞춤형 부대행사도 마련되어 행사의 실질적인 효용성을 높인다.

한편, 컨퍼런스에서는 전 세계적으로 주목받는 AI 에이전트 ‘젠스파크(Genspark)’의 공동창업자인 웬 상(Wen Sang)이 국내 최초로 강연자로 나섰다. 또한, 르노 그룹(Renault Group)의 CSO 루크 줄리아(Luc Julia) 박사, 한국마이크로소프트 조원우 대표 등 국내외 전문가가 연사로 참여해 ▷최신 AI 트렌드 ▷AI 활용 사례 등을 주제로 총 23개의 강연이 진행될 예정이다.

박세정 DMK글로벌 대표는 “올해는 AI 에이전트와 AI+X, 산업별 실증 사례에 집중해 국내외 산업 현장을 연결하는 지식 교류의 장을 만들었다”고 말했다.

이명자 한국무역협회 해외마케팅본부장은 “국가 전략산업으로서 AI의 중요성이 커짐에 따라 업계의 AI 기술 적용과 확산을 적극 지원하고자 B2B 중심의 전시와 컨퍼런스를 연계한 행사를 기획했다”라며, “본 행사가 국내 AI 산업 성장을 견인하는 대표적인 글로벌 비즈니스 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.