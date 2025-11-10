전국 6개 주요 거점에서 6일간 진행 MAN 차량 보유 고객 누구나 참여 가능 고품질 진단 장비 MAN-cats와 외관 점검

[헤럴드경제=김성우 기자] 독일 프리미엄 상용차 브랜드 만트럭버스그룹(MAN Truck & Bus SE)의 한국법인 만트럭버스코리아(이하 ‘만트럭’)가 오는 11일부터 20일까지 ‘MAN 서비스데이’ 무상 점검 행사를 개최한다고 10일 밝혔다.

MAN 서비스데이는 장시간 운행과 바쁜 업무 환경으로 인해 서비스센터 방문이 어려운 자사 고객들을 위해 마련된 찾아가는 고객 지원 프로그램이다. 만트럭은 이를 통해 안전 점검의 중요성을 알리는 것은 물론 고객들이 보다 안심하고 차량을 운행할 수 있도록 지원해오고 있다.

특히 지난 7월 진행된 1차 MAN 서비스데이가 고객들로부터 높은 만족과 호응을 얻은 데 힘입어, 만트럭은 겨울철 운행 환경에 대비한 두 번째 행사를 추가로 마련했다.

총 6일간 진행되는 이번 행사는 전국 6개 거점에서 열리며, 지난 11일 인천을 시작으로 경기 평택(12일), 전남 광양(13일), 부산 신항(18일), 경북 칠곡(19일), 강원 동해(20일)까지 순차적으로 진행된다. 운영 시간은 오전 9시부터 오후 3시까지이며, 참여를 원하는 고객은 만트럭 전국 서비스센터 또는 판매지점에 사전 예약하거나 또는 행사 현장을 당일 방문하면 참여할 수 있다.

무상 점검은 만트럭의 고품질 진단 장비인 MAN-cats를 활용한 차량 진단과 외관 점검으로 진행된다. 점검 항목은 상·하부 총 17개로 코드 진단, 배터리, 오일 레벨, 타이어 상태, 전기 시스템, 누유 및 하부 점검 등이며, 모든 항목은 만트럭 기술팀 직원과 공식 서비스센터 테크니션으로 구성된 2인 1팀이 직접 수행한다. 진단 결과 정비가 필요한 항목이 확인될 경우 가까운 만트럭 공식 서비스센터로 예약을 안내받을 수 있다.

또한 점검을 받은 고객을 대상으로 설문조사를 시행해 고객 의견을 수렴하고 향후 보다 편리한 서비스 제공을 위한 자료로 활용할 예정이다.

피터 안데르손 만트럭버스코리아 사장은 “MAN 서비스데이는 고객이 방문하기 용이한 현장으로 직접 찾아가 차량 점검 기회를 제공하는 대표적인 고객 맞춤형 프로그램”이라며, “이번 행사를 통해 고객들이 보다 안전하고 안심할 수 있는 동절기 운행을 준비할 수 있길 바란다”고 말했다.

한편, 만트럭은 한국교통안전공단 자동차안전연구원(KATRI)과 함께 ‘건설기계 특별 안전점검’을 진행해오고 있다. 이번 MAN서비스데이 또한 해당 협력의 일환이며, 특히 행사 첫날 인천 현장에는 KATRI의 부스가 함께 마련돼 트럭 운전자를 대상으로 한 안전운전 캠페인도 진행될 예정이다.