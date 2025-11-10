리얼미터 11월 1주차 정례 조사 결과 “APEC 성과 등 외교·경제 기대감 상승세” 정당지지도 민주 46.5% 국민의힘 34.8%

[헤럴드경제=안대용 기자] 이재명 대통령의 국정 지지율이 56.7%를 기록했다는 여론조사 결과가 10일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 3일부터 7일까지 전국 18세 이상 유권자 2528명을 대상으로 이 대통령의 국정수행 지지도를 조사한 결과(11월 1주차 정례 조사) 긍정 평가가 56.7%(매우 잘함 46.4%, 잘하는 편 10.3%)로 나타났다. (신뢰수준 95%, 표본오차 ±2.0%p) 반면 ‘잘못하고 있다’는 부정 평가(매우 잘못함 30.6%, 잘못하는 편 8.1%)는 38.7%로 집계됐다.

이 대통령 지지율은 10월 1주차 53.5%를 기록한 후, 명절 연휴 기간 등이 감안돼 2주 만에 나온 10월 3주차 조사에서 52.2%를 나타냈고 10월 4주차 51.2%를 나타내며 하락세를 보이다가 직전 조사(10월 5주차)에서 53.0%로 반등했다. 이어 이번 조사에서 3.7%p 오르며 2주 연속 상승 수치를 나타냈다.

리얼미터는 “이 대통령 국정수행 지지율이 2주 연속 상승했다“며 ”9월 1주차 56.0% 이후 3개월 만에 50% 중반대를 회복했다“고 설명했다.

이어 “주초 지지율은 APEC 성과와 코스피 4200선 돌파 및 예산안 시정연설 등 외교·경제 기대감으로 상승세를 보였다”며 “하지만 주 중반, 코스피 급락과 환율 상승으로 금융시장이 불안해지면서 상승세가 꺾였고 여기에 이 대통령의 재판중지법 철회와 야당의 재판 재개 촉구가 정치적 부담으로 더해지면서 주 후반 하락세로 전환되는 모습을 보였다”고 분석했다.

이 대통령 국정수행 평가를 권역별로 보면 부산·울산·경남에서 직전 조사 때 41.3%보다 13.5%p 상승한 54.8%를 기록한 것으로 나타났다. 인천·경기에선 6.4%p 상승해 59.9%를 나타냈고, 광주·전라에선 5.7%p 오른 77.6%를 기록했다. 서울에서도 4.0%p 오른 53.8%를 나타냈다.

반면 대구·경북에선 8.3%p 하락한 38.4%로 집계됐다. 대전·세종·충청에선 7.0%p 하락한 52.5%를 기록했다.

정당 지지도 조사(11월 1주차)에선 더불어민주당 46.5%, 국민의힘 34.8%로 각각 조사됐다. 직전 조사(10월 5주차)에서 민주당은 45.4%, 국민의힘은 37.9%였다. 정당 지지도 조사는 지난 6~7일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 진행됐다. (신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.1%p)

리얼미터는 “더불어민주당은 2주 연속 상승했고 국민의힘은 4주 만에 하락했다“며 ”양당 간 격차는 전주 7.5%p에서 11.7%p로 벌어졌다“고 설명했다.

이어 “민주당은 이 대통령의 APEC 성과와 코스피 최고치 경신 등 경제 회복의 긍정 신호, 전 정권의 사법리스크 부각에 따른 반사이익을 바탕으로 지지율이 상승한 것으로 보인다”며 “특히 국민의힘에서 이탈한 부산·울산·경남 지역과 중도층 지지를 흡수한 것으로 보인다”고 분석했다.

또 “국민의힘은 APEC 성과 부정, 전 정권 사법리스크 등이 겹치며 핵심 지지층인 PK 지역과 70세 이상 고령층, 보수층에서 지지율 이탈 폭이 컸다”고 분석했다.

민주당과 국민의힘에 이어 개혁신당 4.2%, 조국혁신당 2.5%, 진보당 0.8%로 각각 조사됐다. 기타 정당은 1.7%, 무당(無黨)층은 9.5%로 조사됐다.

이 대통령 국정수행 지지도 조사와 정당 지지도 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식을 통해 이뤄졌다. 이 대통령 국정수행 지지도 조사의 응답률은 5.1%, 정당 지지도 조사의 응답률은 4.2%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.