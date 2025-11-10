통화 대기 화면에 구청 또는 보건소 이미지 표출 … 민원여권과, 보건소 등 18개 주요 민원 부서 우선 시행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)가 행정전화의 신뢰성을 높이고 민원행정서비스의 질적 향상을 도모하기 위해 ‘스마트레터링’을 도입했다.

구는 지난 4일부터 ▲민원여권과 ▲보건소 등 18개 주요 민원 부서를 중심으로 우선 시행에 들어갔다.

스마트레터링은 민원인이 행정전화를 받거나 걸 때 휴대폰 화면에 구청 또는 보건소 등 이미지가 표출되는 서비스다. 보이는 ARS 서비스 공유 앱이 설치된 안드로이드 스마트폰에서 이용할 수 있고, 스팸전화나 보이스피싱으로 오인해 수신을 거부하는 사례를 줄이는 장점이 있다.

앞서 구는 2023년 8월부터 스마트레터링과 유사한 ‘행정전화 발신 정보 알리미 서비스(KT 유료 부가서비스)’를 제공해 왔으나, 장기 이용 시 비용 부담이 커져 지속 운영에 한계가 있었다.

이에 구는 올해 7월 신청사 이전과 함께 행정전화 시스템을 고도화하면서, 자체 레터링이 가능하도록 기능을 업그레이드했다.

특히 기존의 구청 로고(BI) 송출이 아닌 신청사 전경, 동작 스타(대형 슬라이드) 등 친근한 구정 이미지를 표출해 시각적 미감을 높였다.

구는 이 사업을 통해 ▲행정전화 신뢰성 확보 ▲통화 성공률 향상 ▲예산 절감 등의 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.

아울러 민원인 만족도·행정 효율성 등을 종합적으로 검토해, 향후 전 부서로 확대할 계획이다.

박일하 동작구청장은 “스마트레터링은 구민이 안심하고 행정전화를 받을 수 있는 환경을 만드는 첫걸음”이라며 “앞으로도 민원행정서비스 품질을 지속적으로 개선해 구민 만족도를 높이겠다”고 말했다.