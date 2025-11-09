문현빈 3안타 맹타…이재원은 9회 쐐기 투런포

[헤럴드경제=박성준 기자] 류지현 감독이 이끄는 야구 대표팀(세계 랭킹 4위)이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 본선 첫 상대인 체코(15위)와 두 번째 평가전에서 막혔던 타선이 폭발하며 대승을 거뒀다.

대표팀은 9일 서울 구로구 고척 스카이돔에서 열린 ‘2025 네이버 K-베이스볼 시리즈’ 체코와 2차 평가전에서 장단 17안타를 몰아치며 11-1로 크게 이겼다. 전날 1차 평가전에서 3-0으로 승리한 한국은 이번 시리즈를 2전 전승으로 마무리했다. 몸을 푼 대표팀 선수들은 오는 15일과 16일 일본 도쿄돔에서 일본과 두 차례 평가전을 치른다.

한국은 ▷2루수 신민재(LG 트윈스) ▷우익수 안현민(KT 위즈) ▷3루수 송성문(키움 히어로즈) ▷1루수 문보경(LG) ▷지명타자 노시환(한화 이글스) ▷좌익수 문현빈(한화) ▷유격수 박성한(SSG 랜더스) ▷포수 조형우(SSG) ▷중견수 김성윤(삼성 라이온즈)으로 선발을 구성했다.

선수들은 경기 초반 체코 선발 토마시 온드라의 느린 공에 고전하며 좀처럼 점수를 뽑지 못하다가 3회초 공격에서 선취점을 뽑아냈다. 1사에서 안현민이 유격수 내야 안타를 친 뒤 도루와 상대 폭투로 3루에 안착했고, 후속 타자 문보경의 내야 땅볼 사이 홈을 밟았다. 4회엔 박성한의 내야 안타와 도루, 김성윤의 기습 번트 안타로 2사 1, 3루 기회를 잡았고, 이어 신민재가 우중간 적시타를 치면서 2-0으로 달아났다.

한국은 5회말에 추격을 허용했다. 세 번째 투수로 나선 김서현(한화)이 볼넷 2개를 내줘 2사 1, 2루 위기에 몰린 뒤 밀란 프로코프에게 좌중간 적시타를 맞아 2-1로 쫓겼다. 그러나 구원 등판한 정우주(한화)가 후속 타자 빌리 에스칼라를 헛스윙 삼진으로 돌려세워 추가 실점을 막았다.

한국은 6회 상대 투수 제구 난조를 틈타 점수 차를 다시 벌렸다. 조형우의 좌전 안타, 김성윤의 우중간 적시 2루타, 상대 실책 등을 묶어 득점에 성공했고, 안현민과 송성문의 연속 볼넷으로 만루 기회를 잡은 뒤 노시환의 밀어내기 볼넷과 문현빈의 좌전 2타점 적시타로 6-1로 달아났다.

9회초 마지막 공격에선 대타 박해민(LG)의 중전 안타 후 이재원(상무)이 중월 2점 홈런을 터뜨리며 쐐기를 박았다. 이재원은 체코 우완 불펜 마레크 미나리크가 던진 시속 142㎞ 가운데 몰린 투심 패스트볼을 공략해 가운데 담을 넘겼다.

대표팀은 이후에도 안타를 몰아치며 3점을 추가하며 승부를 갈랐다. 전날 1차전에서 모두 17개의 탈삼진을 기록한 한국 대표팀 투수들은 이날도 9개 탈삼진을 합작하며 마운드를 지켰다. 추가 실점 위기를 막은 정우주는 경기 최우수선수로 뽑혀 상금 100만원을 받았다.

한편, 이번 두 차례 평가전엔 이틀 내리 1만6100명의 관중이 몰려 연속 매진을 기록했다.