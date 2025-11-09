“APEC 성과 민생 연결해야…새 정부 예산안 통과 협력 당부”

[헤럴드경제=박성준 기자] 김민석 국무총리가 ‘2035 국가 온실가스 감축 목표’(NDC) 확정을 앞두고 산업계와 시민사회의 의견을 최대한 수용하겠다는 입장을 9일 밝혔다.

김 총리는 이날 오후 제4차 고위당정협의회에서 “헌법재판소 결정의 취지를 존중하는 기초 위에서 국제사회와 시민사회, 국내 산업계의 요구를 최대한 반영하는 지혜를 찾겠다”고 말했다.

앞서 정부는 지난 6일 2035 NDC 최종안으로 지난 2018년 온실가스 배출량보다 ▷50∼60% 감축 ▷53∼60% 감축 등 두 가지를 후보안으로 제시한 바 있다. 하지만 산업계에서는 감축 목표가 과도하다는 반응을, 환경단체에서는 목표치가 미흡하다는 비판을 제기하고 있다.

정부는 당정협의회를 통해 의견을 수렴한 뒤 대통령 직속 2050 탄소중립녹색성장위원회와 국무회의 심의를 거쳐 이번 주 안에 최종안을 확정할 계획이다.

김 총리는 이와 함께 “초격차 K-APEC의 성공을 민생으로 연결해야 한다”며 “국정과제의 실행과 점검에 총력을 다해 막 살아나고 있는 경제의 불씨를 확실하게 키워가겠다”고 말했다. 그러면서 “(정부와) 집권당이 빈틈없이 한 몸이 돼야 국정을 책임지고 국가의 미래가 안정된다는 역사적 경험을 잊지 않고 늘 새기겠다”며 “성장과 도약의 발판이 될 새 정부 예산의 초당적 국회 통과를 위한 노력을 부탁드린다”고 덧붙였다.

한편, 김 총리는 울산 화력발전소 붕괴 사고와 관련해 “희생자, 유가족 여러분께 깊은 애도를 표한다”며 “신속한 실종자 수색과 피해 지원에 전력을 다하고 재발 방지 대책을 철저히 세우겠다”고 언급했다.