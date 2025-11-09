[헤럴드경제=이정환 기자] 아시아 등 전세계를 휩쓸고 있는 ‘필로폰(메스암페타민) 쓰나미’의 배경에 중국 기업들의 필로폰 원료 화학물질 수출이라는 지적이다.

미국 일간 워싱턴포스트(WP)가 9일(현지시간) 미국과 동남아 각국 정부 문서, 관련자 40여명과의 인터뷰 등을 바탕으로 조사한 결과 세계 최대 필로폰 생산국인 미얀마의 ‘무법지대’로 중국 기업들이 필로폰 전구체(원료 성분)가 될 수 있는 화학물질 수출을 점점 더 늘리고 있는 것으로 나타났다고 보도했다.

유엔 마약범죄사무국(UNODC) 보고서에 따르면 작년 동남아·동아시아에서 압수된 필로폰은 236t으로 전년보다 24% 급증, 사상 최대를 기록했다. UNODC는 “골든트라이앵글(미얀마·라오스·태국 3개국 접경지대), 특히 미얀마 샨주에서 전례 없는 규모의 메스암페타민이 생산·밀매되고 있다”고 분석했다.

미얀마에서 쏟아져나오는 필로폰은 동남아·동아시아를 넘어 인도·태평양 지역 등 세계 곳곳을 뒤덮고 있다.

호주의 경우 2023년부터 작년 사이에 필로폰 사용이 21% 늘어 ‘전염병’ 수준으로 번졌으며, 지난해 한국 보건복지부는 마약 사용자 수가 5년 만에 60% 이상 급증, 40만 명을 넘어선 것으로 추산했다.

이처럼 아시아를 휩쓰는 ‘필로폰 쓰나미’는 “중국 기업들의 원료 화학물질이 직접적으로 촉발했다”고 브랜든 요더 전 미 국무부 부차관보는 WP에 지적했다.

UNODC에 따르면 2023년 중국 후베이성 우한 소재 기업 ‘윈그룹 파머슈티컬’은 중국 알리바바에서 마약 원료로 합성할 수 있는 방법 안내문과 함께 화학물질을 판매했다.

이 회사는 화학물질을 비누나 밀랍 등으로 허위 표시해 위장 배송하는 옵션도 제공했으며, 비트코인 등 가상화폐를 선호하는 결제 방법으로 제시했다.

윈그룹은 또 미국·캐나다·멕시코에도 펜타닐(마약성 진통제) 전구체를 직접 판매한 것으로 드러나 지난 2월 미국 법원에서 윈그룹 영업 관리자인 중국인 2명이 유죄 판결을 받기도 했다.

그러나 이런 조치에도 윈그룹은 여전히 영업하고 있으며, 동남아에서 광범위하게 사업을 벌이는 등 주의 대상이라고 미 사법당국 관리들이 전했다.

이런 상황에서 중국 정부의 마약 전구체 규제는 여전히 제한적이며, 전구체 물질이 중국 내에서 공개적으로 거래되고 있다고 전문가들은 보고 있다.

호주 경찰 관료 출신인 싱크탱크 호주전략정책연구소(ASPI)의 존 코인은 중국 산업·범죄조직이 없었다면 동남아에서 필로폰의 산업적 생산은 “불가능했을 것”이라면서 “중국 공산당이 원한다면 이런 화학 공장을 추적할 수 있느냐? 규정 준수를 강요할 수 있느냐? 물론이다”라고 강조했다.

2년 전 유엔과 국제마약통제위원회(INCB)의 압박에 중국은 남서부 윈난성에서 국경을 접한 미얀마 샨주로 향하는 마약 원료 물질 수출의 통제를 강화하기도 했다.

그러나 이처럼 중국에서 미얀마로 곧바로 넘어가는 수출이 둔화하자 중국에서 라오스-태국을 거쳐 미얀마로 향하는 우회 유통 경로가 확장됐다고 유엔 조사관은 전했다.

중국 공안부는 작년 보고서에서 “화학물질 밀수 경로가 계속 다양해지고 방법이 발전함에 따라 화학물질 통제가 더 큰 어려움에 직면하게 됐다”고 인정했다.

윈난성 경찰대 교수들도 “등재되지 않은 전구체 화학물질의 밀수는 심각한 보안 위험이 됐다”면서 이는 중국의 이미지에 “부정적인 영향”을 미칠 수 있다고 경고했다고 WP는 전했다.