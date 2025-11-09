지난달 청년 대상 첫 ‘AICE Basic’ 자격증 과정 개설, 실무 중심 AI 전문 교육 운영 정원 30명 모집에 90명 신청, 합격률 96% · 만족도 100%로 높은 성과 거둬

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 청년들의 인공지능(AI) 활용 역량을 높이기 위해 ‘AICE(AI Certificate for Everyone·에이스) 자격증 취득과정’을 운영한 결과 참가자의 96%가 합격하는 성과를 거뒀다고 밝혔다.

‘AICE’는 인공지능 실무 역량을 평가하는 자격 인증시험으로, 코딩 경험이 없는 비전공자도 마우스 클릭만으로 AI 실습을 통해 활용 능력을 검증받을 수 있는 것이 특징이다.

지난해 전국 최초 AI 특구로 선정된 서초구는 주민들이 일상 속에서 AI를 배우고 활용할 수 있는 교육을 꾸준히 시도하고 있는데, 청년들의 실질적인 AI 활용 능력을 높이고 자격 취득 기회도 제공하기 위해 이번 ‘AICE Basic 자격증 취득과정’을 새롭게 운영했다.

교육은 지난달 20일부터 24일까지 5일 동안 단기 집중과정으로 진행됐다. 전액 무료로 운영하며, 자격증 시험응시료까지 지원해 모집정원의 3배가 넘는 인원이 모이는 등 높은 관심을 받았다. 총 5회차의 교육에서는 인공지능의 기본개념 이해부터 프로세스 구현, 모델링 등을 폭넓게 다루며 ‘AICE Basic 자격증’ 시험에 대비한 실전 훈련을 마쳤다. 그 결과 총 30명 중 28명이 과정을 이수하고, 시험 합격률은 96%에 달했다.

교육 참가자들은 “서초구에서 전문 자격증을 취득하며 취업 역량을 높일 수 있었다”, “실무에 관련된 교육을 들을 수 있어 큰 도움이 됐다” 등 긍정적인 반응을 보이며 만족도도 100%로 나타났다.

서초구는 이외에도 세대별 맞춤형 프로그램을 통해 누구나 AI를 쉽게 배우고 실생활에 활용할 수 있는 교육 프로그램을 운영 중이다. ‘서초 AI 아카데미’는 생성형 AI를 활용한 콘텐츠 제작 교육을 중심으로 진행하고 있는데, 주민 눈높이에 맞춘 다양한 AI 실습형 과정을 확대해 나갈 예정이다. ‘주민 디지털 리터러시 교육’은 서초구민이라면 누구나 참여할 수 있는 열린 교육 프로그램으로, 생성형 AI 활용법부터 문서 작업 등 실생활에 유용한 디지털 역량 교육까지 폭넓게 제공하고 있다.

전성수 서초구청장은 “청년을 비롯한 모든 세대가 인공지능 기술을 쉽게 배우고 활용할 수 있도록 다양한 교육 기회를 지속적으로 확대해 나가고 있다”며 “앞으로도 AI 기술을 기반으로 주민의 역량을 높이고, 일상에서 혁신이 실현되는 미래형 스마트도시 서초를 만들어 가겠다”고 말했다.