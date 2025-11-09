[헤럴드경제=이명수 기자] 경북 구미시는 지난 7~9일 구미역 일원에서 열린 ‘2025 구미라면축제’에 약 35만 명의 방문객이 다녀갔다고 9일 밝혔다.

올해 4회째를 맞은 이번 축제는 ‘오리지널(Original)’을 주제로 열렸다.

475m 길이의 ‘세상에서 가장 긴 라면레스토랑’을 중심으로 구미 도심 전체가 라면 거리로 변신했다.

구미역 광장과 문화로 일대는 연일 발 디딜 틈 없이 붐볐으며, 열차에서 내린 인파는 곧장 축제장으로 향했다.

갓 튀긴 라면을 구매할 수 있는 시그니처 공간 ‘갓랜드’에서는 신라면 케데헌 에디션 12만 개를 포함해 총 48만 개의 라면(약 3억 6000만원)이 판매됐다.

‘갓 튀긴 라면’을 맛보기 위한 대기줄은 무려 1㎞를 넘길 만큼 인기가 높았다.

‘라면레스토랑’에서는 현장에서 즉석 조리된 갓 튀긴 라면을 활용한 25가지 이색라면 요리가 3일간 5만4000여 그릇 판매되며, 6억원의 매출을 올렸다.

이번 축제에는 이탈리안 셰프 파브리와 호주 출신의 인기 유튜버 챔보를 비롯해 다수의 외국인 유학생과 해외 관람객이 방문했다.

이색라면 요리를 맛본 외국인들은 “정말 맛있다!”며 엄지를 세웠다. ‘K-라면’과 ‘K-푸드’의 세계적 인기를 실감케 했다.

해외 주요 언론사 기자 20여명이 축제 현장을 취재해, 향후 더 많은 외국인 관광객이 구미를 찾는 계기가 될 것으로 기대된다.

시는 이번 축제를 통해 글로벌 K-푸드 축제로 도약할 수 있는 가능성을 다시 한 번 확인했다고 설명했다.

김장호 시장은 “2025 구미라면축제는 시민이 즐기고 상권이 살아나는 도심형 축제의 모델을 확립했다”며 “라면이라는 친숙한 소재를 통해 산업과 문화, 관광이 융합된 도시축제의 새로운 가능성을 보여줬다”고 말했다.

이어 “시민과 함께 더 맛있고 더 즐거운 ‘구미형 라면축제’를 키워, 세계인이 함께 즐기는 글로벌 K-푸드 축제로 발전시키겠다”고 밝혔다.