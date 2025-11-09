교육·보육·교통·농업 등 생활밀착형 민원 적극 대응

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국민의힘 임종득 국회의원(영주·영양·봉화)은 지난 8일 지역 주민들의 생활 불편과 현안을 직접 청취하는 ‘민원의 날’을 열고, 교육·보육·교통·농업 등 다양한 분야의 민원 해결에 적극 나서겠다고 밝혔다.

이날 접수된 주요 현안은 ▲한국산림과학고 체육관 신축 및 서동리 삼층석탑 이전 문제 ▲풍기역 북측 진출입로 이용 불편 ▲봉화군 어린이집 운영(교사 인건비) 문제 ▲농수로 정비 등으로, 지역 현안 전반에 걸쳐 주민들의 의견이 집중됐다.

임 의원은 한국산림과학고 체육관 신축과 관련해 “학생들의 안전한 체육활동 공간 확보와 문화재 보존이 조화롭게 추진될 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협의하겠다”고 밝혔다.

또한 풍기역 북측 진출입로 이용 불편 해소를 위해 코레일 등 관계기관과 함께 현장 여건을 점검하고 실질적인 개선 방안을 모색하겠다고 전했다.

봉화군 어린이집 운영 문제와 관련해서는 “아이 수 감소로 어려움을 겪는 지역 보육시설의 공백이 생기지 않도록 관계 부처와 협의해 지속 가능한 지원 방안을 검토하겠다”고 말했다.

이에 봉화군 어린이집 총연합회장은 “현장의 목소리를 직접 전달할 수 있는 자리가 마련돼 감사하다”고 화답했다.

농수로 정비 사업에 대해서는 농업용수 및 배수로 관리의 필요성을 강조하며 “현장 점검 후 관계기관과 개선 방향을 논의하겠다”고 덧붙였다.

이날 행사에서는 이 외에도 교육·생활·안전 등 주민 생활과 밀접한 다양한 민원이 함께 접수돼, 현장의 의견을 반영한 정책 개선의 필요성이 제기됐다.

임종득 의원은 “현장의 생생한 목소리는 지역 발전의 가장 큰 힘”이라며 “지역민 한 분 한 분의 뜻이 헛되지 않도록 관계기관과 긴밀히 협의해 생활 속 변화를 만들어갈 수 있도록 꾸준히 노력하겠다”고 강조했다.