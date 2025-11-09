구-신한은행-신용보증재단 협약 통해 보증 규모 250억 확보 자금 소진 시까지 신청 가능 대출금리의 최대 1.5% 이자 구에서 지원 혜택, 1년 거치 3년 균등분할 상환 조건

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)가 고금리 및 경기 침체로 경영에 어려움을 겪고 있는 지역 내 중소기업과 소상공인을 대상으로 총 250억 원 규모의 ‘성동형 특별신용보증 융자’를 지원한다.

‘성동형 특별신용보증 융자’는 신용도나 담보력이 부족해 일반 금융기관에서 대출을 받기 어려운 자영업자를 위한 제도로, 구와 신한은행, 서울신용보증재단이 협약을 맺어 서울신용보증재단에서 보증을 제공하기 때문에 별도 담보나 보증인이 없어도 융자 지원이 가능하다.

지원대상은 성동구 내 사업자를 등록한 지 6개월이 경과한 중소기업 또는 소상공인으로 서울신용보증재단에 기존 보증 잔액이 없어야 한다. 단, 휴·폐업업체, 신용불량자, 보증금지 및 제한업종 등은 신청이 불가하다.

이번 융자는 협약을 통해 보증 규모 총 250억 원을 확보, 융자 신청은 자금 소진 시까지 가능하다. 융자한도액은 최대 5000만 원까지 지원하며, 담보는 서울신용보증재단 신용보증서만 가능하다.

은행 협력 자금으로 구가 대출금리의 최대 1.5% 이자를 지원해 낮은 금리로 융자를 받을 수 있다. 대출 상환 조건은 1년 거치 3년 균등분할 상환이다.

융자 신청을 원하는 업체는 대표 본인 신분증, 사업자등록증 사본, 부가가치세 신고 자료 등 구비서류를 지참하여 서울신용보증재단 성동지점에서 사전 상담 진행 후 접수하면 된다. 기타 자세한 사항은 성동구청 누리집(홈페이지) 새소식란에서 확인 가능하다.

정원오 성동구청장은 “경기 침체와 고금리 등 복합 위기 상황이 지속되며 지역 내 기업들이 어려움을 겪고 있다“며 ”‘성동형 특별신용보증 융자’ 지원 사업이 지역기업 보호와 안정적인 기업경영에 이바지하는 실질적인 지원책이 되었으면 한다”고 말했다.