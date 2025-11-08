오세훈-명태균 나란히 특검 출석 여론조사비 대납 의혹 대질신문

[헤럴드경제=박준규 기자] 오세훈 서울시장과 ‘정치 브로커’ 명태균 씨가 나란히 8일 오전 종로구 민중기 특별검사팀에 출석했다. 이른바 ‘여론조사비 대납 의혹’에 연루된 두 사람은 이날 특검에서 대질신문에도 응하기로 했다.

여론조사 의혹은 2021년으로 거슬러 올라간다. 그해 4월 열린 서울시장 보궐선거에서 오 시장은 명씨로부터 미래한국연구소의 미공표 여론조사를 13차례 제공받았단 의혹을 받는다. 또 여론조사 비용은 당시 오 시장의 후원자였던 김한정씨가 미래한국연구소의 실무자였던 강혜경씨 계좌로 3300만원 상당을 대납했다는 내용이다.

오 시장은 대납 의혹의 피의자 신분으로 특검에 처음 나갔다. 그는 이날 특검에 입장하기 전에 취재진 앞에서 해당 의혹을 다룬 기사를 인쇄본을 보였다. 그러면서 “명태균이 우리 캠프에 제공했다고 하는 비공표 여론조사의 대부분이 조작됐다는 경향신문의 기사다. 이것조차도 캠프에 정기적으로 제공된 사실이 없다는 게 포렌식 결과 밝혀졌다”고 말했다.

오 시장은 김씨의 연구소 측에 비용을 지급한 일과 자신은 무관하다는 입장이다.

오-명 대질신문서 진실 드러날까

시장 측과 명씨 측의 입장은 엇갈린다. 그래서 두 사람이 마주보는 대질신문을 이날 벌여 사실관계를 파악하겠단 게 특검의 계획이다. 2021년 여론조사를 제공받고 비용을 대답한 맥락이 무엇인지, 이 과정에서 오 시장 측과 명씨가 나눈 모종의 교감이 있었는지 등을 파악해야 한다.

이번 대질신문은 오 시장이 먼저 요구한 것으로 알려졌다. 명씨도 받아들이겠다고 했으나 며칠 전 갑자기 특검 불출석을 알렸는데, 어제 다시 입장을 바꿔 출석한다고 했다.

명씨는 지난달 23일 서울시 국회 행정안전위원회 국정감사에 증인으로 출석해 보궐선거 당시 오 시장과 총 7번 만났다고 주장했다. 또 “(오 시장이 전화를 해와) 나경원을 이기는 여론조사가 필요하다”고도 했다고 주장했다.

오 시장은 자신의 캠프에서 명씨를 접촉하긴 했으나 신뢰하기 힝들다고 판단해 끊어냈고 여론조사도 자신과 무관하다고 반박했다.

그러면서 당시 국정감사장에선 “대질 신문에서 밝히고 싶은 게 많다. 저 사람(명태균)은 거짓말에 굉장히 능한 사람”이라고도 강조했다.