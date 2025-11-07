금호타이어, 곡성서 ‘고객 만나기’ 캠페인 전개

2013년부터 위치교환 등 기술 서비스

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 금호타이어(대표이사 정일택)가 올해도 지역민의 관심과 사랑에 보답하기 위한 작은 캠페인을 전개했다.

금호타이어는 지난 4일부터 6일까지 3일간 타이어 무상점검 및 특별 할인 판매 행사를 진행했다고 7일 밝혔다.

첫날인 4일은 곡성군 기차마을시장 주차장에서, 5일과 6일은 금호타이어 곡성공장 주차장에서 진행됐다.

이번 행사는 타이어프로 광주공항점과 곡성점이 참여해 행사장 방문 고객을 대상으로 타이어 상태, 공기압 등 전반적인 점검과 함께 위치교환 서비스, 워셔액 보충 등이 이뤄졌다.

또 타이어 긴급 교체가 필요한 건에 한해 현장에서 할인 판매도 진행됐다.

윤선민 곡성공장장은 “향토기업의 역할을 다할 뿐만 아니라 지역민들의 사랑에 보답하기 위해 매년 행사를 진행하고 있다”면서 “지역사회의 일원으로써 기여할 수 있도록 앞으로도 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 금호타이어는 지역민의 사랑과 광심에 보답하고 지역에서 생산되는 자사 제품의 우수성을 알리기 위해 지난 2013년부터 고객 만나기 행사를 진행해 오고 있다.