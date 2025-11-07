이재명 정부와 민주당의 부산 미래 전략 주제

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 전재수 해양수산부 장관과 김경수 지방시대위원장이 이재명 정부의 부산의 미래 전략을 주제로 토크 콘서트를 개최한다.

민주당 부산시당은 8일 오후 6시 벡스코 제 1전시장 2층에서 전재수 해수부 장관과 김경수 지방시대위원장이 참여한 가운데 ‘부산의 미래, 대한민국의 미래’를 주제로 토크콘서트를 연다고 7일 밝혔다.

이번 행사에서는 해양수산부 부산 이전과 북극항로 개척, 해양물류 대기업 부산 이전 등을 통한 해양수도 부산 건설과 ‘5극 3특’으로 대표되는 국가 균형발전 정책 등 이재명 정부와 집권 여당인 더불어민주당의 대한민국과 부산의 미래 비전 전략을 설명할 예정이다.

MBC 100분 토론 진행자를 역임한 정준희 한양대학교 교수의 사회로 진행될 이번 토크 콘서트에서는 전재수 장관과 김경수 위원장의 강연 후 참석자들과의 질의응답도 마련되며 더불어민주당 부산시당 공식 유튜브를 통해 생중계된다.

변성완 시당위원장은 “이재명 정부가 역점적으로 추진 중인 지역 균형발전과 해양수도 부산의 미래 비전과 청사진을 제대로 만들기 위해 각계각층으로부터 다양한 의견을 수렴해 정부와 중앙당에 전달하는 가교 역할을 민주당 부산시당이 하겠다”고 강조했다.