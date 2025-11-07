저출생 극복 범도민 참여 분위기 조성

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 도내 22개 시·군 가운데 처음으로 ‘기부 무인 단말기’를 설치하며 디지털 나눔문화 확산에 앞장서고 있다.

시는 7일 시청 1층 로비에서 열린 ‘2025 경북 저출생극복 성금모금 캠페인’의 일환으로 기부 키오스크 설치 및 시연식을 개최했다.

이번 행사는 경상북도가 후원하고 경북사회복지공동모금회(사무처장 손병일)가 주관해, 저출생 위기 극복을 위한 범도민 참여 분위기 조성을 목표로 마련됐다.

이날 시연식에는 유정근 영주시장 권한대행, 손병일 경북사회복지공동모금회 사무처장, 정옥희 나눔봉사단장 등 관계자와 시민들이 참석해 새로운 디지털 기부 방식을 직접 체험했다.

영주시는 이번 기부 키오스크 설치를 기부문화의 디지털 전환을 선도하는 첫걸음으로 평가하며, “작은 나눔이 큰 기적을 만든다”는 메시지 아래 시민들의 자발적 참여를 독려하고 있다.

기부는 신용카드·체크카드·간편결제 등 비대면 결제 방식으로 가능하며, 현금 기부는 불가하다.

터치형 화면을 통해 누구나 쉽고 편리하게 참여할 수 있는 사용자 중심 시스템으로 구성됐다.

손병일 사무처장은 “저출생 문제는 사회의 지속가능성과 직결된 중대한 과제”라며 “영주에서 시작된 기부 키오스크가 도내 전역으로 확산해 더 많은 아이들이 희망 속에서 성장하길 기대한다”고 밝혔다.

유정근 권한대행은 “저출생극복 성금모금 캠페인은 단순한 기부를 넘어 미래 세대를 위한 희망의 투자”라며 “시민들의 따뜻한 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

한편, 영주시는 앞으로도 경북사회복지공동모금회와 협력해 시민들이 일상에서 자연스럽게 기부에 동참할 수 있는 사회공헌 프로그램을 지속해서 확대해 나갈 방침이다.