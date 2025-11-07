성공적 대회 개최 다짐…안동시와 공동 준비 본격화

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군은 7일 오후 3시 경북도청 동락관에서 ‘제64회 경북도민체육대회’ 조직위원회 발대식을 열고 성공적인 대회 개최를 위한 본격적인 준비에 돌입했다.

이날 발대식에는 공동조직위원장인 김학동 예천군수와 권기창 안동시장을 비롯해 국회의원, 시·군의원, 유관기관 및 체육·사회단체장 등 500여 명이 참석했다.

행사는 △대회 준비상황 보고 △조직위원 위촉장 수여 △결의문 낭독 △성공개최 구호 제창 및 퍼포먼스 등의 순으로 진행됐다.

조직위원회는 이번 대회를 앞두고 협조와 자문 체계를 구축하고, 도민들의 관심과 참여를 이끌어내기 위한 다양한 활동을 펼칠 계획이다.

김학동 군수는 “예천군과 안동시가 함께 준비하는 뜻깊은 대회를 통해 지역의 위상을 높이고, 도민 모두가 화합하는 축제가 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, ‘제64회 경북도민체육대회’는 오는 2026년 4월 3일부터 4일간 예천군과 안동시 일원에서 열릴 예정이다.

‘함께여는 화합체전, 미래여는 경북도민’을 슬로건으로 내건 이번 대회에는 선수와 임원, 관람객 등 약 3만여 명이 참여할 것으로 예상된다.

조직위는 이번 대회가 경북도민의 화합과 지역 발전의 계기를 마련하는 축제가 될 것으로 기대하고 있다.