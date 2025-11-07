[헤럴드경제=이명수 기자] 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)가 개인상 트로피 수집을 시작했다.

미국프로야구 메이저리그(MLB) 사무국은 7일(한국시간) 내셔널리그(NL) 실버슬러거 수상자를 발표했다.

오타니는 NL 지명타자 부문 수상자로 뽑혔다.

로스앤젤레스 에인절스 소속이던 2021년과 2023년 아메리칸리그(AL) 지명타자 부문 실버슬러거로 뽑힌 오타니는 다저스로 이적한 지난해에 이어 올해에도 NL에서 가장 강력한 화력을 뽐낸 지명타자로 선정됐다. 3년 연속이자, 통산 4번째 수상이다.

2022년에는 요르단 알바레스(휴스턴 애스트로스)가 오타니를 제치고, AL 지명타자 실버슬러거로 뽑혔다.

일본 TBS는 “오타니가 통산 4번째 실버슬러거에 선정돼 외야수 부문에서 3번 수상한 스즈키 이치로(2001, 2007, 2009년)를 제치고 일본 선수 최다 수상 기록을 세웠다”고 전했다.

오타니는 투타겸업을 재개한 올해 지명타자로 158경기에 출전해 타율 0.282, 55홈런, 20도루, 102타점, 146득점, OPS(출루율+장타율) 1.014를 기록했다. 투수로는 14경기에 등판해 1승 1패, 평균자책점 2.87을 올렸다.

MLB닷컴은 “오타니가 지난해처럼 50홈런-50도루(54홈런-59도루)를 달성하지는 못했지만, 이번 시즌에도 다저스 구단 단일시즌 최다 홈런 기록을 세웠고, 1900년 이후 다저스 최다 득점 기록도 작성했다”며 “오타니는 3년 연속 장타율(0.622), OPS 리그 1위를 차지했다. 3년 연속 정규시즌 최우수선수(MVP) 수상도 유력하다”고 전했다.

오타니는 2021년과 2023년에 투타를 겸업해 AL MVP를 차지했다.

지난해에는 다저스 유니폼을 입고 지명 타자로만 뛰고도 NL MVP에 뽑혔다.

올해에도 NL MVP 1순위로 꼽힌다.

오타니와 함께 NL MVP 최종 후보 3인에 뽑힌 선수는 카일 슈워버(필라델피아 필리스)와 후안 소토(뉴욕 메츠)다.

슈워버는 지명타자 부문에서 오타니에게 밀려 실버슬러거 수상에 실패했다.

소토는 외야수 부문 한자리를 꿰차며, 6회 연속 수상의 기쁨을 맛봤다.

소토는 2020∼2023년과 올해에는 NL에서, 지난해에는 AL에서 외야수 부문 실버슬러거에 뽑혔다.

MLB닷컴은 “만 26세 시즌에 실버슬러거를 6회 이상 수상한 건, 알렉스 로드리게스, 마이크 트라우트에 이어 올해 소토가 역대 3번째”라고 설명했다.

메츠 1루수 피트 알론소는 생애 첫 수상의 영예를 안았다.

2년 연속 월드시리즈 챔피언에 오른 다저스는 ‘실버슬러거 올해의 팀’도 2년 연속 수상했다.

AL 실버슬러거 수상자는 8일에 공개된다.