가전 브랜드 중 공식 파트너 유일 SKS, 美 등 글로벌 고객 접점 확대

LG전자의 초프리미엄 빌트인 가전 브랜드 ‘SKS’가 미국, 멕시코 등 글로벌 고객과의 접점을 지속적으로 넓히며 프리미엄 시장 공략에 속도를 내고 있다.

SKS는 최근 멕시코에서 열린 ‘디자인 위크 멕시코(Design Week Mexico) 2025’에 생활가전 브랜드 중 유일한 공식 파트너로 참가했다. 올해로 17회째를 맞은 이번 행사는 건축과 인테리어 등 다양한 디자인 아이디어를 공유하는 중남미 최대 규모의 디자인 행사로 꼽힌다.

SKS는 대표 전시관인 ‘디자인 하우스’(사진)에서 초프리미엄 빌트인 가전뿐 아니라 ▷LG 워시타워 ▷LG 스타일러 ▷LG 올레드 에보 ▷LG 스탠바이미 ▷LG 엑스붐 등 프리미엄 생활가전과 홈 엔터테인먼트 제품을 함께 전시했다. 이를 통해 건축·인테리어 업계 관계자들로부터 높은 호응을 얻었다. SKS는 이번 행사를 비롯해 세계 각지에서 브랜드 활동을 이어가며 프리미엄 빌트인 전문 브랜드로서 입지를 공고히 하고 있다.

6월에는 미국 아스펜에서 열린 ‘푸드앤와인클래식(2025 FOOD & WINE Classic)’에 가전 브랜드 중 유일한 공식 후원사로 참여해 세계 각국의 유명 셰프와 식음업계 전문가 등 4000여명의 방문객을 맞이했다.

국내에서도 지난달 서울 강남구 논현동에 전시관 ‘SKS 서울’을 새롭게 열었다. 2017년부터 운영해온 ‘시그니처 키친 스위트(SIGNATURE KITCHEN SUITE)’ 논현 쇼룸을 리브랜딩에 맞춰 전면 재단장한 것으로, SKS 빌트인 가전을 활용한 프리미엄 라이프스타일 체험 공간으로 구성됐다.

LG전자는 올해 초프리미엄 빌트인 주방가전 브랜드 ‘시그니처 키친 스위트’를 ‘SKS’로 새롭게 단장했다. ‘요리에 진정성을 담는다(True to Food)’는 철학을 계승하면서도 글로벌 고객이 직관적으로 인식할 수 있도록 브랜드명을 간결하게 변경했다.

SKS는 고급스러운 메탈릭 디자인과 차별화한 성능을 앞세워 글로벌 프리미엄 시장 공략을 강화하고 있다. ▷업계 최초 가스레인지·인덕션·수비드 기능을 모두 탑재한 ‘프로레인지’ ▷5단계 온도 조절 서랍과 메탈릭 디자인을 갖춘 ‘프렌치도어 냉장고’ ▷내부 카메라로 식재료를 분석해 맞춤형 레시피를 추천하는 ‘고메 AI’ 탑재 빌트인 오븐 등이 대표 제품이다.

LG전자는 SKS를 통해 초프리미엄 빌트인 시장에서 디자인·기술·경험을 아우르는 글로벌 리더십을 강화한다는 방침이다. 박지영 기자