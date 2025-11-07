광주대 경영학과, 산학연 혁신 인재양성

경영컨설팅서비스센터 핵심 거점 ‘1학과 1기업’

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주대학교(총장 김동진) 경영학과는 기업가정신 대학에 맞는 ‘1학과 1기업’ 비전을 실천하기 위해 경영컨설팅서비스센터(센터장 박경종)를 핵심 거점으로 산학연 연계 연구 과제를 본격 가동한다. 경영학과는 우수한 역량을 갖춘 학부·대학원생을 선발해 센터 연구원으로 임명하고, 현장형 프로젝트에 투입해 실전 컨설팅 역량과 창의적 문제해결 능력을 동시에 강화할 계획이다.

이번 프로그램의 첫 단계로 임명된 센터 연구원들은 ‘AX 기반 산학연 공동기술개발’ 과제인 ‘소형 LLM기반 국산 경량화 AI 광고 성과 분석 플랫폼’ 사업에 참여한다. 참여 학생들은 연구비 지원과 더불어 산학 공동개발 환경에서 데이터 분석·모델 경량화·제품화 전 과정을 경험하게 되며, 이를 통해 산업 맞춤형 포트폴리오와 취업 경쟁력을 확보하게 된다.

박경종 센터장은 “학생들이 전공 교과를 통해 이론을 심도 있게 학습하고, 이를 실전에 적용하도록 연구 과제를 지속적으로 수주해 학생들을 연구원으로 투입하겠다”며 “연구 지원과 역량 강화를 체계적으로 뒷받침해 기업가정신을 구현하고 가시적인 성과를 만들겠다”라고 밝혔다.