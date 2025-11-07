[헤럴드경제=최원혁 기자] 이재명 대통령이 강원 원주를 방문해 산불 위험 지역을 시찰하며 관·군의 산불 진화 장비와 대응체계를 점검했다.

7일 정치권에 따르면 지난 6일 이 대통령은 원주 소재 산림청 산림항공본부를 찾아 산림청과 군(軍)의 산불 진화 헬기, 드론, 차량 등 핵심 장비를 둘러봤다.

이 대통령은 산림청과 군의 헬기·드론·차량 등 산불 진화 장비를 점검하면서도 “초기에 신속히 대응할 수 있도록 현장의 1차 책임을 명확히 하라”며 “필요하면 관련 규정을 만들든 훈령을 만들든 책임 주체를 분명히 할 필요가 있다”고 했다. 그러면서 “과잉이라고 비난하거나 책임 추궁하지 않을 테니 한 바가지든 한 솥이든 부어라”고 당부했다.

전날 몸살로 예정된 일정을 취소하고 휴식을 취했던 이 대통령은 한 대원이 “감기 나으셨죠”라고 묻자 “감기 안 옮긴다”며 웃었다. 또 다른 대원이 장비를 설명하면서 “각하, 설명드리겠습니다”라고 말하자 “대한민국에 각하는 없어요”라며 또다시 웃었다.

이 밖에도 이 대통령은 퇴역하는 군 헬기를 개조해 산불 진화용으로 사용하는 계획과 관련해 “지금 군이 보유 중인 상태에서도 매일 쓰는 것은 아니니 일부는 미리 개조해 산림청 용도로 쓰다가 퇴역시키면 되지 않느냐”고 제안했다.

이날 방문은 이 대통령이 취임 초부터 강조해 온 ‘가용자원 총동원·강력한 초기 대응체계 마련’ 등 지시사항의 이행 상황을 점검하는 차원에서 이뤄졌다고 김남준 대통령실 대변인은 밝혔다.