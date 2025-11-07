[헤럴드경제=양대근 기자] BMW 코리아(대표이사 한상윤)가 오는 11일 오후 3시 BMW 샵 온라인을 통해 BMW 코리아 창립 30주년 기념 11월 온라인 한정 에디션 5종을 출시한다고 7일 밝혔다.

올해로 창립 30주년을 맞은 BMW 코리아는 이를 기념해 매달 다른 콘셉트의 한정 에디션을 선보이고 있다. 11월에는 국내에 최초로 출시되는 M5 투어링의 한정 에디션과 럭셔리 클래스 모델 4종 등 총 다섯 가지 모델을 BMW 코리아의 온라인 판매 채널인 BMW 샵 온라인을 통해 판매한다.

BMW M5 투어링 퍼스트 에디션은 오는 12월 출시 예정인 BMW 뉴 M5 투어링 정규 모델 출시에 앞서 선보이는 첫번째 온라인 한정 에디션이다.

BMW M5 투어링 퍼스트 에디션은 외관에 무광 특유의 질감이 돋보이는 BMW 인디비주얼 프로즌 딥 그레이(Frozen Deep Grey) 외장색을 적용하고 M 전용 디자인 요소를 통해 M 하이 퍼포먼스 모델만의 특색을 강조했다. M 전용 키드니 그릴과 BMW 아이코닉 글로우, 투어링 모델 전용 대형 리어 스포일러와 과감한 디퓨저 디자인으로 강력한 인상을 부여했으며, M 카본 익스테리어 패키지에 더해 M5 투어링 전용 M 바이 컬러 휠을 적용했다.

실내에는 BMW 인디비주얼 메리노 가죽 내장재가 토프 그레이, 딥 라군 투톤으로 적용되며, 레이스카에서 영감을 얻은 디자인의 M 가죽 스티어링 휠, 스포츠 주행과 장거리 주행에 모두 적합한 M 다기능 시트 등을 적용해 스포티한 매력을 강조했다. BMW 커브드 디스플레이에 M 전용 인터페이스를 적용했으며, BMW 인터랙션 바에도 M 전용 디자인을 사용했다.

BMW M5 투어링 퍼스트 에디션에는 M 하이브리드 시스템이 적용된 M 트윈파워 터보 8기통 4.4리터 가솔린 엔진이 탑재된다. 합산 최고출력 727마력, 최대토크는 101.9kg·m이며 정지 상태에서 시속 100km까지 가속하는 데 걸리는 시간은 3.6초에 불과하다. 또한 이번 한정 에디션에는 M 드라이버스 패키지가 특별히 적용돼 최고 속도가 시속 305km로 상향되며, M 카본 세라믹 브레이크 시스템도 장착돼 한층 강력한 제동성능을 제공한다.

BMW M5 투어링 퍼스트 에디션은 단 9대 한정 판매되며, 가격은 1억9090만원이다(부가세 포함, 개별소비세 3.5% 적용 기준).

BMW 740i xDrive M 스포츠 프로 인디비주얼 투톤 드라빗 그레이 에디션은 정규 모델에 M 스포츠 프로 패키지와 특별한 투톤 외장색을 적용해 희소성을 높인 모델로, 실내외 전반에 묵직한 색감을 적용해 고급스러움을 강조한다.

외관에는 BMW 인디비주얼 드라빗 그레이(Dravit Grey)와 블랙 사파이어(Black Sapphire) 투톤 외장색에 M 하이글로스 섀도우 라인을 적용했으며, 블랙 색상으로 통일된 M 리어 스포일러, M 스포츠 브레이크 등을 장착했다. 실내에는 짙은 와인색인 아마로네 컬러의 BMW 인디비주얼 메리노 가죽 시트를 적용했다.

BMW 740i xDrive M 스포츠 프로 인디비주얼 투톤 드라빗 그레이 에디션은 48볼트 마일드 하이브리드 기술이 적용된 BMW 트윈파워 터보 직렬 6기통 가솔린 엔진이 탑재된다. 합산 최고출력은 381마력, 최대토크는 55.1kg·m이다.

BMW 740i xDrive M 스포츠 프로 인디비주얼 투톤 드라빗 그레이 에디션은 단 10대 한정 판매되며, 가격은 1억9270만원이다(부가세 포함, 개별소비세 3.5% 적용 기준).

BMW M850i xDrive 그란 쿠페 인디비주얼 다크 에메랄드 에디션은 짙은 초록색 계열의 BMW 인디비주얼 다크 에메랄드 메탈릭(Dark Emerald Metallic) 외장색을 적용해 개성과 존재감을 한층 끌어올린 모델이다.

외관은 블랙 색상으로 구성된 M 카본 익스테리어 패키지, 제트블랙 색상의 20인치 M 휠 등이 어두운 외장색과 어우러지며 스포티하면서도 고급스러운 인상을 준다. 실내는 부드러운 BMW 인디비주얼 메리노 가죽 내장재가 타투포, 블랙 투톤으로 적용되어 편안한 분위기를 형성한다.

BMW M850i xDrive 그란 쿠페 인디비주얼 다크 에메랄드 에디션에는 최고출력 530마력, 최대토크 76.5kg·m를 발휘하는 M 트윈파워 터보 8기통 가솔린 엔진이 탑재됐으며, 정지 상태에서 시속 100km까지 3.9초 만에 가속한다. 또한, 어댑티브 M 서스펜션 프로페셔널이 적용돼 더욱 민첩하고 역동적인 주행 성능을 제공한다.

BMW M850i xDrive 그란 쿠페 인디비주얼 다크 에메랄드 에디션은 단 10대 한정 판매되며, 가격은 1억6230만원이다(부가세 포함, 개별소비세 3.5% 적용 기준).

BMW X7 M60i xDrive M 스포츠 프로 건메탈 에디션은 M 스포츠 프로 패키지와 새로운 BMW 인디비주얼 건메탈 II 메탈릭(Gunmetal II Metalic) 외장색을 적용해 스포티함을 더한 모델로, 내∙외관 모두 명도 낮은 무채색이 조화를 이뤄 통일감 있는 분위기를 완성한다.

외관은 짙은 외장색에 더해 블랙 색상의 M 스포츠 브레이크, M 카본 미러캡 등이 적용되며, 23인치 인디비주얼 바이컬러 휠이 장착돼 역동적인 인상을 더한다. 실내는 검은색의 BMW 인디비주얼 메리노 가죽 시트와 카본 파이버 M 인테리어 트림, 앤트러사이트 색상의 M 알칸타라 헤드라이너가 어우러진다.

BMW X7 M60i xDrive M 스포츠 프로 건메탈 에디션은 M 트윈파워 터보 8기통 가솔린 엔진이 탑재되어 최고출력 530마력, 최대토크 76.5kg·m를 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100km까지 가속하는 데 걸리는 시간은 4.7초다.

BMW X7 M60i xDrive M 스포츠 프로 건메탈 에디션은 단 10대 한정 판매되며, 가격은 1억9620만원이다(부가세 포함, 개별소비세 3.5% 적용 기준).

BMW X7 xDrive40d M 스포츠 프로 스페셜 에디션은 X7 xDrive40d 7인승 모델에 M 스포츠 프로 패키지와 깊이감 있는 블랙 사파이어 메탈릭 외장색을 적용해 고급감을 더한 에디션이다.

외관은 차체 도색뿐 아니라 키드니 그릴, 섀도우 라인, 디퓨저 모두 블랙 컬러로 마감되고 제트블랙 휠이 더해져 통일감 있는 인상을 준다. 실내는 타투포 색상의 BMW 인디비주얼 메리노 가죽 시트가 적용돼 편안한 분위기를 형성하며, 파노라마 글라스 루프 스카이 라운지가 기본으로 탑재돼 개방감을 선사한다.

BMW X7 xDrive40d M 스포츠 프로 스페셜 에디션에는 최고출력 340마력, 최대토크 73.4kg·m를 발휘하는 직렬 6기통 디젤 엔진이 탑재된다.

BMW X7 xDrive40d M 스포츠 프로 스페셜 에디션은 10대 한정 판매되며, 가격은 1억 5850만원이다(부가세 포함, 개별소비세 3.5% 적용 기준).