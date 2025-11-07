프리미엄 살롱 헤어케어 브랜드 **커리쉴(CURLYSHYLL)**이 북미 아마존(Amazon US) 공식 입점 3개월 만에 괄목할 만한 성장을 기록하며, K-헤어케어 대표 브랜드로서 입지를 확고히 다지고 있다.

지난 7월 아마존에 공식 론칭한 커리쉴은 10월 초 진행한 프로모션(10.10~10.26) 기간 동안 전월 대비 매출 145.5% 증가를 달성했다. 특히 ▲실키 오일 세럼(Silky Oil Serum) ▲리바이탈라이징 샴푸(Revitalizing Shampoo) ▲에프터케어 샴푸(After Care Shampoo) 등 핵심 제품이 높은 성장률을 보이며 북미 시장 내 브랜드 경쟁력을 입증했다.

입점 이후 커리쉴은 매월 평균 80% 이상의 매출 성장률을 이어가며 빠른 속도로 브랜드 인지도를 확장하고 있다. 초기에는 한국 제품에 익숙한 한인 및 유학생 소비자를 중심으로 입소문이 퍼졌지만, 최근에는 현지 소비자 리뷰와 재구매율 상승을 통해 자연스러운 신뢰 확산이 이루어지고 있다.

특히 커리쉴 제품은 “살롱 퀄리티 헤어 케어를 집에서도 경험할 수 있다”는 점에서 호평받고 있으며, 실리콘 프리 처방, 단백질·보습 밸런스 기술, 그리고 손상 모발 회복 중심의 포뮬러 등 전문 헤어케어 브랜드로서의 정체성이 북미 소비자에게 긍정적으로 작용했다.

이번 프로모션을 통해 커리쉴은 단순한 가격 경쟁이 아닌, **‘품질로 입증된 프리미엄 K-헤어케어 브랜드’**로서의 이미지를 강화했다.

커리쉴 김연준 마케팅 팀장은 “북미 아마존 입점 이후, 현지 소비자들로부터 높은 만족도와 긍정적인 리뷰를 얻고 있다”며 “이번 성장세는 커리쉴이 글로벌 시장에서 ‘신뢰할 수 있는 프리미엄 헤어케어 브랜드’로 자리잡고 있음을 보여주는 결과”라고 말했다.

그는 이어 “앞으로도 살롱 전문가 노하우를 기반으로 북미 전역은 물론, 유럽과 동남아 등 글로벌 시장까지 확장해 나갈 계획”이라고 밝혔다.