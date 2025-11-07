케임브리지서 커스프AI와 파트너십 체결 AI 기반 재료공학 기술 혁신 드라이브

[헤럴드경제=김성우 기자] 현대자동차그룹이 모빌리티 솔루션 혁신을 위한 소재 개발을 위해 영국 인공지능(AI) 스타트업 ‘커스프AI’와 협력한다고 7일 밝혔다.

현대차그룹은 6일(현지시각) 영국 케임브리지에 위치한 커스프AI 본사에서 박철 현대차그룹 신사업전략실장, 채드 에드워즈 커스프AI 최고경영자(CEO), 맥스 웰링 최고기술책임자(CTO) 등 양사 임직원이 참석한 가운데 ‘소재 AI 협력을 위한 전략적 파트너십’을 체결했다.

현대차그룹은 이번 파트너십 체결을 통해 소재의 효율성, 내구성, 안정성 등을 높이고 다양한 신소재를 발굴함으로써 모빌리티 솔루션을 혁신하는 것을 목표로 한다.

특히 최근 다양한 산업에서 ‘과학을 위한 AI(AI for Science)’라는 새로운 연구 패러다임이 대두되고 있는 만큼, 현대차그룹은 이번 파트너십을 통해 인공지능 기술 역량을 강화해 연구 및 개발 성과를 더 많이 창출함으로써 미래 모빌리티 리더십을 강화할 것이라고 기대하고 있다.

이 패러다임은 AI 기술을 활용해 과학 연구의 효율성과 혁신을 극대화하는 것을 목표로, AI로 방대한 데이터를 학습해 새로운 물질 구조나 단백질 서열 등을 설계함으로써 기존의 신소재 및 신약 개발에 소요되는 기간과 비용을 크게 줄이고 성공률을 획기적으로 높여 과학 기술 혁신을 이끄는 접근법이다.

박철 신사업전략실장은 “현대차그룹은 미래 모빌리티 솔루션의 중요한 축인 소재 혁신을 위해 다각도로 노력하고 있다”며 “이번 파트너십을 통해 기존 방식으로 해결이 어려웠던 과학적 과제를 해결하고 차세대 소재를 확보함으로써 모빌리티 경쟁력을 강화할 것”이라고 밝혔다.

채드 에드워즈 CEO는 “차세대 소재는 지속 가능한 미래로 가는 유일한 길”이라며 “세계 최고 수준의 제조 전문성을 갖춘 현대차그룹과의 파트너십으로 그 미래를 더 빠르게 구축할 수 있을 것”이라고 강조했다.

커스프AI는 첨단 생성형 AI를 비롯해 딥러닝과 분자 시뮬레이션 등을 활용해 소재 개발 프로세스를 간소화하는 동시에 목적에 맞는 최적화된 재료를 빠르게 찾는 것을 목표로 하고 있는 현지의 유력 스타트업이다.