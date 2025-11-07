8일 대전서 기념 경기 개최 선착순 3000명 기념품 제공

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성화재는 올해로 창단 30주년을 맞은 블루팡스배구단이 오는 8일 오후 2시 대전충무체육관에서 창단 30주년 기념경기를 진행한다고 7일 밝혔다.

‘타임 투 랠리(Time to rally), 30년의 열정을 다시 뛰다’라는 표어로 준비한 이번 기념 경기에는 팬들에게 감사하는 마음을 담은 다양한 이벤트가 펼쳐진다.

우선 모든 티켓 권종을 30% 할인된 가격으로 판매한다. 경기장을 찾은 관객 선착순 3000명에게는 ‘30주년 기념 키링’을 선물할 예정이다. 경기 전에는 30주년 기념 영상 송출을 시작으로 팬과 함께하는 30주년 축하 케이크 커팅식과 시구가 진행된다.

경기 중에는 다양한 이벤트를 통해 ‘삼성 갤럭시 워치8’, ‘선수 친필 사인 레플리카’ 등 풍성한 선물을 증정할 예정이다. 응원단장과 치어리더 합동 공연도 진행된다. 경기 종료 후에도 추첨을 통해 ‘삼성 갤럭시 Z 폴드7’을 증정한다. 이 외에도 경기장 내 코보마켓에서 구단 굿즈 30% 할인 행사도 진행한다.

이날 경기에는 배구 발전에 이바지하며 삼성화재배구단의 영광을 함께 한 전설적인 선수들도 경기장을 찾아 창단 30주년을 함께 축하하며 자리를 빛낼 예정이다.

삼성화재 관계자는 “팬들과 함께 성장한 삼성화재블루팡스가 팬들에게 감사하는 마음으로 창단 30주년 기념 경기를 준비했다”며 “지난 30년을 넘어 앞으로의 30년을 향해 팬들과 함께 새롭게 도약하는 블루팡스배구단이 되겠다”고 말했다.