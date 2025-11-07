[헤럴드경제=최원혁 기자] 윤석열 전 대통령과 김건희 여사가 나란히 법정에 출석해 재판받는다. 윤 전 대통령 부부가 같은 날 동시에 법원에 나오는 것은 이번이 처음이다. 지난달에도 두 사람의 재판 일정이 겹쳤으나 윤 전 대통령은 건강상의 이유로 법정에 나오지 않았고 김 여사만 출석했다.

7일 서울중앙지법 형사합의35부(백대현 부장판사)는 오전 10시15분 윤 전 대통령의 특수공무집행방해 등 혐의 속행 공판을 연다. 또 같은 법원 형사합의27부(우인성 부장판사)는 오전 10시10분 김 여사의 자본시장법 위반 등 혐의 속행 공판을 진행한다.

다만 두 사람이 이날 법원에서 마주치지는 않을 것으로 보인다. 윤 전 대통령이 수용된 서울구치소와 김 여사가 있는 남부구치소는 두 사람의 동선이 겹치지 않도록 사전에 협의한 것으로 전해졌다.

윤 전 대통령은 지난 7월 재구속된 이후 넉 달 가까이 재판에 불출석했지만 최근 곽종근 전 육군 특수전사령관과 김성훈 전 대통령경호처 차장 등 주요 증인이 잇따라 나오자 법정에 직접 나와 방어권을 적극적으로 행사하고 있다. 김 여사는 지난 9월24일 첫 공판 이후 한 차례도 빠지지 않고 재판에 나오고 있다.

한편 이날 윤 전 대통령 재판에는 지난 기일에 이어 박종준 전 대통령경호처장이 증인으로 출석한다. 김 여사 재판에서는 ‘정치 브로커’ 명태균 씨에 대한 반대신문이 진행될 예정이다.