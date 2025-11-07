- 충남도, 지속가능발전 기본전략 중간보고회 열고 의견 수렴…연말 확정 발표

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 7일 도청 소회의실에서 ‘지속가능발전 2045 기본전략 및 추진계획 수립’ 연구용역 중간보고회를 개최했다.

중간보고회는 전형식 도 정무부지사와 지속가능발전위원회 및 협의회 위원, 연구진, 공무원 등 20여 명이 참석한 가운데 ▷용역 진행상황 보고 ▷질의응답 및 종합토론 등 순으로 진행했다.

참석자들은 충남의 지속가능한 미래전략과 도민이 체감할 수 있는 실천과제 마련을 위해 지난 7월 실시한 도민 설문조사와 8월 도민 공론장에서 제시된 핵심 키워드 및 전문가 의견 등을 반영한 중간 연구결과를 꼼꼼하게 살폈다.

도는 이번 연구용역을 통해 유엔(UN) 지속가능발전목표(SDGs)와 국가 지속가능발전목표(K-SDGs)에 부합하면서 충남의 여건과 특성을 반영한 충남형 지속가능발전 모델을 마련할 계획이다.

최종안은 이날 중간보고회에서 제시된 의견을 적극 검토 및 반영해 연말쯤 발표할 예정이다.

전형식 정무부지사는 “기후위기, 지역 간 격차, 인구감소 등 복합적인 사회변화 속에서 지속가능발전은 선택이 아닌 생존전략이 되어가고 있다”며 “이러한 측면에서 지속가능발전은 미래세대를 위한 우리의 약속이자 도의 핵심 가치”라고 말했다.

이어 “행정이 일방적으로 계획을 세우는 것이 아니라 도민, 전문가와 함께 충남의 미래를 설계해 나가겠다”며 “소중한 의견들이 기본전략에 적극 반영되고, 전략이 완성된 후에는 충남의 미래를 바꾸는 밑거름이 되길 기대한다”고 덧붙였다.