[헤럴드경제=최원혁 기자] 서울 광장시장의 바가지와 불친절을 제기한 유명 유튜버가 ‘의도적으로 접근한 것 같다’는 시장 상인회 측 입장에 반박했다.

6일 구독자 149만명을 보유한 유튜버 ‘이상한 과자가게’는 문제의 영상 댓글을 통해 “유튜버가 의도적으로 접근했다는 광장시장 상인회 주장이 공식적으로 나온 상인회의 의견이 맞냐”며 “정말 안타깝다”는 입장을 냈다.

유튜버는 “애초에 모둠 순대를 주문했다고 인터뷰하셨던데, 그러면 모둠 순대가 나와야 맞지 않느냐”며 “왜 기본 순대를 주신 거냐”고 했다. 이어 “메뉴를 묻지도 않으셨기에 저와 동반인은 둘 다 의아했다”며 “결론적으로 고기를 섞어주지도 않았다”고 했다.

또 ‘8000원 내라고 하고 보냈다’는 상인의 주장에 대해서는 “계좌 이체로 1만원을 결제했고 내역도 남아 있다”며 “마지막까지 순대에 만원을 지불한 게 맞는지 재차 확인하셨다. 원본 영상에 이 내용이 담겨 있다”고 했다.

앞서 지난 4일 영상에서 유튜버는 광장시장에서 바가지와 불친절을 경험했다고 밝혔다.

영상에는 순대를 먹으러 간 유튜버가 상인과 언쟁을 벌이는 모습이 담겼다. 메뉴에는 ‘큰 순대’가 8000원이라고 적혀 있었는데, 상인은 1만원을 달라고 요구했다고 유튜버는 주장했다. 영상에서 유튜버는 “여기 8000원이라고 써 있는데 왜 1만원이냐”고 묻자 상인은 “고기랑 섞었잖아, 내가”라고 다소 신경질적으로 답하는 음성이 담겼다.

논란이 불거진 이후 상인은 채널A 인터뷰를 통해 반박했다. 순대집 상인은 “내가 ‘(고기) 섞어드릴까요?’ 그랬더니 섞어달라더라”며 “먹고 나서 내가 1만원이라고 하니까 (유튜버가) 그냥 나를 쥐 잡듯이 잡아먹으려 하더라”고 했다. 그러면서 “그래서 그냥 8000원만 내라고 하고 보냈다”고 했다.

광장시장 상인회 역시 “유튜버가 의도적으로 접근한 것 같다”는 취지의 입장을 냈다.