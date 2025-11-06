결혼식 때 입은 것으로 추정되는 한복·웨딩드레스 사진도

[헤럴드경제=박지영 기자] 최태원 SK그룹 회장과의 이혼이 확정된 노소영 아트센터 나비 관장이 6일 자신의 SNS에 이별의 심경을 밝혔다.

노 관장은 자신의 인스타그램에 “이혼이 확정돼 37년 전 시집 온 집에서 떠나게 됐다”며 “그땐 시부모님과 함께였고, 지난 10년은 혼자 살면서 두 딸을 시집보내고, 남은 막내와 같이 살아왔다. 아들과도 이제 이별”이라고 했다.

이어 “60이 넘으니 모든 것이 소중하다. 옷가지며 가방, 신발 어느 곳에도 그만큼의 웃음과 눈물, 노력과 좌절, 그리고 희망이 묻어있다. 무엇보다 감사하단 생각이 든다”며 “하나하나 곱게 접어 넣는다”고 썼다.

이어 “가슴이 좀 아렸던 대목은 언젠가 내 생일에 아이들 셋이 고사리 손으로 엄마 아빠 사진을 오려서 붙이고, ‘해피 포에버!!(Happy Forever!!)’의 메시지로 가득 채운 도화지를 발견했을 때”라며 “엄마 아빠가 서로 사랑하며 행복하기를 간절히 바랬던 그 어린 마음들은 어디서 위로를 받을꼬. 이것 역시 곱게 접어 넣었다”고 소회했다.

노 관장은 이와 함께 1988년 결혼식 때 입은 것으로 보이는 웨딩드레스와 한복, 옷가지 사진을 올렸다.

또 자녀들이 어렸을 때 그린 도화지도 올렸다. 턱시도와 드레스 위에는 최태원 SK그룹 회장과 노 관장 얼굴이 붙어있고 하트가 그려져있었다.

지난달 16일 대법원은 최 회장과 노 관장의 재산분할 결정의 파기환송과는 별개로 이혼 자체를 확정했다.