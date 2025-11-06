씨젠의료재단과 업무협약

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시는 6일 시청 비즈니스룸에서 재단법인 씨젠의료재단과 ‘광주도심융합특구 조성사업 관련 업무협약(MOU)’을 체결했다.

씨젠의료재단은 상무지구 도심융합특구 9917㎡ 부지에 의료·바이오 관련 시설 건립을 추진할 계획이다.

광주시는 용지 분양 때 우선 입주권을 부여하는 등 행정 지원한다.

광주시는 이번 협약을 계기로 도심융합특구의 기업 유치 기반을 마련하고, 의료 등 미래 전략산업 중심의 혁신 클러스터를 조성할 방침이다.

도심융합특구 입주기업에는 국·공유지 사용료 감면, 개발부담금 감면, 인허가 신속처리 지원, 기반시설 조성 지원, 기업 맞춤형 투자상담, 보조금 연계 등 다양한 행정 지원을 병행한다.

광주 도심융합특구 조성사업은 상무지구 일원 85만㎡ 부지에 산업·주거·문화 기능이 결합된 고밀 혁신공간을 조성하는 것으로, 일자리(산업)·삶(주거)·여가(상업·문화)가 공존하는 ‘직주락(職住樂) 도시공간 구현’을 목표로 하고 있다.

이 사업은 2024년 11월 국토교통부로부터 정식 구역 지정을 받은 데 이어 2026년까지 사업 시행자 지정 및 실시계획 수립, 2031년 사업 완료를 목표로 추진 중이다.

씨젠의료재단은 1990년에 설립된 국내 최대 규모의 임상검사 전문기관으로, 첨단 분자 진단기술을 기반으로 국내외에서 활발히 활동하고 있다. 2020년 코로나19 당시 진단키트 개발과 공급으로 세계적 인지도를 높였다.

고광완 시 행정부시장은 “우수 기업 유치를 확대하고 혁신 인프라 조성과 주거 문화가 어우러진 도시공간을 재창출해 청년이 머물고 기업이 성장하는 도심융합특구를 완성하겠다”고 말했다.