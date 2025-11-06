헤럴드미디어그룹 주최 GBF 8기 7주 차 강연 김관영 전북지사·임오경 민주당 의원 연사로 金 “K-컬처, 더욱 다변화하고 전문화해야” 林 “모두가 도전할 기회 만드는 게 리더십”

[헤럴드경제=박상현 기자] “남들이 안 가는 길을 찾아가야 돼요. 전북은 남들이 안 가는 길을 가는데, 이 길은 언젠가 대한민국 전체가 가야 할 길입니다.”

김관영 전북특별자치도지사는 5일 서울 중구 앰배서더 풀만 호텔에서 헤럴드미디어그룹 주최로 열린 제8기 글로벌 비즈 포럼(GBF) 7주 차 강연 연사로 나와 이같이 말했다.

김 지사는 전북특별자치도의 2036년 하계올림픽 유치 도전은 단순히 한 지역의 목표가 아니며, 세계적인 K-컬처 열풍을 지속 가능한 산업으로 발전시키려는 국가적 의지를 반영한다고 설명했다. 김 지사는 그러면서 “올림픽을 맨 처음에 제가 시작해야 되겠다고 생각한 이유는 우리 지역 청년들이 1년에 8000명씩 떠난다”며 “그래서 이분들에게 희망을 주는 것이 뭘까 (고민한 결과)”라고 말했다.

김 지사는 “K-팝과 드라마, 영화가 세계적으로 사랑받고 있는 지금, 2036년 하계올림픽 유치를 추진하면서 한국의 문화 산업을 더욱 다변화하고 전문화해야 한다”며 “그 기회가 올 때 자랑스럽게 세계에 보여줄 수 있도록 해야 한다”고 말했다.

전북특별자치도(옛 전라북도)는 올해 2월 대한체육회 정기총회에서 61표 중 49표를 얻어 대한민국의 2036년 하계올림픽 유치 후보지로 선정됐다. 서울은 11표를 얻었고 1표는 무효 처리됐다.

전북도는 서울 중심의 단일 개최가 아닌, 여러 광역시와 도시에 종목을 분산 개최하는 ‘다지역 올림픽’이라는 새로운 패러다임을 제시했다. 육상은 대구, 양궁과 수영은 광주, 체조는 충북 청주, 테니스는 충남 홍성, 서핑은 전남 고흥에서 각각 개최한다는 구상이다.

김 지사는 “이 모델은 대한민국의 국제적 위상을 높이는 동시에 국가 균형 발전에도 기여할 것”이라며 “2036년 올림픽 유치는 대한민국 근현대사에서 상징적인 장이 될 것”이라고 강조했다.

김 지사는 또 이날 강연에서 전북특별자치도의 다양한 혁신 사업도 소개했다. 전북도는 지난 8월 정부의 1조원 규모 ‘피지컬 AI(Physical AI)’ 국가사업의 지역 거점으로 지정됐다. 피지컬 AI란 로봇, 자율주행차 등 물리적 시스템에 인공지능을 결합하는 기술을 뜻한다. 전북도는 정부 지원을 바탕으로 14개 시·군에 걸쳐 자율주행차 상용화 테스트베드, 스마트팜 등 시설을 구축하기 위해 대학·연구기관·기업이 참여하는 컨소시엄을 구성할 계획이다.

김 지사는 아울러 “전북이 기업하기 가장 좋은 도시라고 상을 받았다”며 “우리가 행정으로 할 수 있는 것부터 해보기 위해 도청에 있는 공무원 500명을 교육해서 기업과 1대 1로 매치를 시켰다”고 말했다. 전북도는 지난해 4월 기업하기 좋은 도시 부문 국가브랜드 대상을 수상했다.

그러면서 ‘1공무원 1기업 전담제’를 통한 전북 내 2797개 기업의 애로사항 해소, 환경단속 사전예고제, 세무조사 시기 선택제 등 전북도의 친기업 정책을 소개했다.

이어 연단에 오른 임오경 더불어민주당 의원은 김 지사의 ‘도전 정신’ 메시지에 공감하며 선수 시절 경험을 공유했다. 국가대표 핸드볼 선수 출신인 임 의원은 “공을 다루는 종목에서 날아오는 공은 기회이자 목표”라며 “그것을 정면으로 맞서야 성공할 수 있다”고 강조했다.

임 의원은 1992년 바르셀로나올림픽 금메달, 1996년 애틀랜타와 2004년 아테네올림픽 은메달 등 한국 여자핸드볼 전성기를 이끈 주역으로, 2020년 민주당의 영입으로 정계에 입문했다. 같은 해 제21대 국회의원으로 당선된 그는, 지난해 총선에서 재선에 성공했다.

임 의원은 “리더십이란 각 팀원의 강점과 약점을 이해하고 뒤에서 지원해, 모두가 도전할 기회를 얻도록 만드는 것”이라며 “그럴 때 진정한 시너지가 생긴다”고 했다.

임 의원이 선수 시절 활약한 아테네올림픽 실화를 바탕으로 한 임순례 감독의 영화 ‘우리 생애 최고의 순간’은 400만 명이 넘는 관객을 모으며 국내에 핸드볼 붐을 일으키기도 했다.

임 의원은 이날 연설에서 “지난주 경주에서 열린 APEC 정상회의가 국민의 하나 된 마음으로 성공을 거뒀듯, 전북의 올림픽 유치 역시 국민의 응원이 함께해야 가능하다”고 말했다.