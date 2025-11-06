백경현 시장 “스마트 행정을 지속 확대해 나가겠다” 가짜 문자·전자금융사기 문자와 쉽게 구별돼 ‘안전’

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시(시장 백경현)는 시민들의 긍정적인 호응에 따라 ‘양방향 문자 시스템’ 서비스를 11월 10일부터 확대 운영한다.

‘양방향 문자 시스템’은 기존의 단방향 안내 문자 발송 방식을 개선해, 시민이 문자 메시지를 통해 직접 회신하거나 문의할 수 있도록 구축한 시스템으로, 올해 하반기부터 시범 운영해 왔다.

서비스가 확대되면 시민들은 ▷시정 안내 ▷민원 처리 결과 확인 ▷설문 참여 ▷회의·행사 참석 여부 회신 ▷지원사업 신청 ▷서류 제출 ▷민원 신고·답변 등 다양한 행정 서비스를 문자 메시지로 간편하게 이용할 수 있어, 시와 더욱 신속하고 편리하게 실시간 소통할 수 있게 된다.

또한 최근 증가하는 문자 결제 사기(스미싱) 피해를 예방하기 위해, 시가 발송하는 모든 공식 문자 메시지에는 구리시 공식 브랜드와 ‘안심 마크’를 표시하는 ‘안심 문자 서비스’도 함께 운영하고 있다.

시민이 문자를 수신하면 발신자 정보란에 [구리시청 안심 마크] 가 표기되며, 메시지 본문에는 “이 문자는 구리시에서 발송한 공식 문자입니다”는 [확인된 발신 번호] 안내 문구가 기재되어 있어 시민이 안심하고 문자를 확인 할 수 있도록 했다.

이를 통해 시민들은 가짜 문자나 전자금융사기 문자와 쉽게 구별할 수 있으며, 공공기관으로 속인 사기 전화나 문자 결제 사기로부터 더욱 안전하게 보호받을 수 있게 된다. 또한 각종 시정 정보와 안내를 제때 받아볼 수 있어 다양한 혜택을 놓치지 않고 누릴 수 있는 만큼 시민 만족도 역시 크게 높아질 것으로 기대된다.

백경현 시장은 “양방향 문자 서비스와 안심 문자 서비스를 지속적으로 확대해 시민과의 소통을 강화하고, 더 안전하고 신뢰할 수 있는 디지털 행정을 실현하겠다”며 “앞으로도 시민 의견을 꾸준히 반영하고 정보보호와 기술 보안 강화를 통해 스마트 행정을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.