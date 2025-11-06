[헤럴드경제=장연주 기자] 주식 차트가 폭등하는 꿈을 꾼 뒤 연금복권 1·2등에 동시 당첨돼 무려 21억의 당첨금을 받게 된 사연이 공개됐다.

최근 동행복권 홈페이지에는 연금복권 720+ 286회차 1·2등 동시 당첨자 A씨의 당첨 후기가 올라왔다.

A씨는 “책임을 다한 저에게 다가온 행운”이라며 당첨 일화를 공유했다.

그는 “매주 로또를 정기적으로 구매하고, 연금 복권은 가끔 구매한다”며 “어느 날 퇴근 길에 이상하게 ‘오늘은 꼭 복권을 사야겠다’는 생각이 들어 로또와 연금 복권을 함께 구매했다”고 밝혔다.

며칠 뒤 추첨이 끝나고 당첨 여부를 확인했는데 ‘추첨 전입니다’라는 메시지가 떠 잠시 혼란스러웠다고 한다. 알고 보니 그는 한 회차를 건너뛴 복권을 구매했던 것이다.

일주일 후 새벽에 다시 당첨 결과를 확인한 A씨는 1등과 2등에 동시 당첨돼 무척 놀랐다. 그는 1·2등에 모두 당첨돼 총 21억6000만원의 당첨금을 받게 된다.

A씨는 “당첨 사실이 믿기지 않아 밤새 잠을 이루지 못했다”며 “아직도 실감이 나지 않는다”고 말했다.

그러면서 “당첨 전 기억에 남는 꿈이 있다”며 “(주식) 차트 같은 무언가가 급등하듯 치솟는 장면이 나왔다. 그 순간 괜히 기분이 들떠서 ‘이제 주식을 해야 하나?’라는 생각을 했다. 그게 행운의 신호였던 것 같다”고 말했다.

A씨는 “최근 3년간 경제적 어려움과 빚 상환으로 힘든 시간을 보내왔다”며 “당첨금은 대출금을 상환하고 심리적 안정을 위해 전문적인 치료도 받을 예정”이라고 밝혔다.

한편, 이번 당첨 복권이 나온 곳은 서울 광진구 자양동의 한 판매점이다.