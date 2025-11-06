화성과 울산 사업장에서 10~11월 걸쳐 진행 ‘소프트웨어 정의 공장(SDF)’ 비전 제시 자동화·지능화·친환경·신모빌리티 4대 축으로 SPOT 로봇·디지털 트윈·스마트 센서 등 적용

[헤럴드경제=김성우 기자] 현대자동차와 기아가 제조 기술의 현재와 미래 비전을 총망라한 ‘E-FOREST TECH DAY(이포레스트 테크 데이) 2025’를 화성과 울산 사업장에서 열렸다. 이번 행사는 총 177개 미래 혁신 제조 기술을 선보이며 스마트 팩토리 혁신 성과를 집대성했다.

6일 현대차·기아에 따르면 ‘이포레스트 테크 데이’는 현대차·기아 제조솔루션본부와 협력사가 개발한 스마트 팩토리 기술을 공유하는 대표 기술 전시 행사로 올해로 6회째를 맞았다.

스마트 팩토리 브랜드 ‘E-FOREST’는 인공지능, 로봇, 빅데이터를 기반으로 한 소프트웨어 정의 공장(SDF, Software Defined Factory) 구축을 목표로 한다. 데이터 기반 생산 시스템을 통해 맞춤형 제품을 빠르게 생산하고, 품질·효율·비용 측면의 경쟁력을 동시에 높이기 위한 초석이다.

올해 행사는 ‘Innovation in Action(혁신을 실행하다)’을 슬로건으로 총 177개의 혁신 제조기술을 전시해 현대차그룹의 제조 기술력을 집약적으로 선보였다. 화성공장에서 지난 10월 열린 행사에서는 48개 기술을 공개했고, 울산 글로벌 트레이닝센터(ME-GTC)에서 4~6일까지 열린 행사에서도 그룹 임직원, 협력사, 대학 및 연구기관 관계자들이 참석한 가운데 다양한 기술이 공개됐다.

전시는 크게 ▷자동화 혁신(Auto-Flex) ▷제조 지능화(Intelligence) ▷친환경·안전(Green·Humanity) ▷신모빌리티(New-Mobility) 등 4개 분야로 구성됐다.

우선 자동화 혁신 분야에서는 작업 효율성을 높이고 제조 품질을 향상시키는 기술들이 대거 전시됐다. 대표적인 기술은 ‘와이어링 공급 자동화’다. 이는 무거운 전선 다발을 차량에 투입하는 작업을 로봇이 정확하고 안전하게 자동으로 수행하는 기술이다. 함꼐 선보인 ‘고가반 로봇 활용 AGV 차체 라인’은 기존의 기계식 셔틀 대신 무인 운반차(AGV)를 활용해 차체를 운반하고 높은 곳에 설치된 로봇이 차종별로 다른 부품들을 자동으로 교체할 수 있는 혁신적인 생산 시스템으로 알려져 있다.

제조 지능화(Intelligence) 분야에서는 AI와 디지털 기술을 활용한 미래형 스마트 팩토리 기술들이 집중 조명됐다. 이중 관심을 끈 것은 보스턴 다이나믹스의 4족 보행 로봇 스팟(SPOT)이 공장을 자율적으로 순찰하며 각종 센서로 설비의 진동, 온도, 가스 누출 등을 실시간 감지해 고장을 미리 예방하는 혁신 기술인 ‘SPOT 기반 PHM 시스템’이었다.

친환경·안전(Green·Humanity) 분야에서는 작업 환경 안전과 환경보호를 동시에 실현하는 기술들이 큰 관심을 받았다. 특히 ‘하이브리드 스마트 안전센서’ 등 기술은 참가자들의 많은 관심을 받았다.

신모빌리티(New-Mobility) 분야에서는 미래 모빌리티 시대를 대비한 첨단 제조 기술들이 전시됐는데, 초경량 소재 제조 기술, 정밀 성형 기술, 3D 프린팅을 활용한 맞춤형 부품 제조 기술 등 기존 자동차 제조 기술의 한계를 뛰어넘는 혁신 기술들이 소개됐다.

현대차·기아는 의왕연구소와 생산공장을 연결하는 기술 순환 체계를 기반으로 연구개발 성과를 현장에 빠르게 적용하고 있다. 이번 전시에서도 양산 직전 단계의 실증 기술을 중심으로 전시를 구성해 현장 실무진이 직접 체험하고 기술 적용 속도를 높일 수 있도록 했다.

현대차·기아 관계자는 “테크 데이를 통해 혁신 제조기술의 실용성과 현장 적용 가능성을 확인했다”며 “전사와 협력사가 함께 미래 제조 생태계를 확장해 글로벌 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.