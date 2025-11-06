IMO 레벨4 수준 완전자율운항 핵심 기술개발

[헤럴드경제=양영경 기자] 한국형 완전자율운항선박 기술 확보를 목표로 한 ‘인공지능(AI) 완전자율운항선박 기술개발 사업’이 예비타당성 조사를 면제받았다.

해양수산부와 산업통상자원부는 6일 열린 국가연구개발사업평가 총괄위원회에서 이같이 결정됐다고 밝혔다.

자율운항선박은 선박 운항 전 과정에 인공지능(AI)을 기반으로 한 인지·판단·제어 기능을 적용한 차세대 선박으로, 향후 해운·조선 산업의 패러다임 전환을 이끌 핵심 미래 해양 모빌리티로 주목받고 있다. 기술은 발전 단계에 따라 ▷레벨1(선원 의사결정 지원) ▷레벨2(선원 승선 및 원격지원) ▷레벨3(선원 미승선 및 원격제어) ▷레벨4(완전무인 자율운항)으로 구분된다.

정부는 지난달 21일 국무회의에서 이 사업의 필요성과 시급성을 고려해 국가 정책사업 추진을 결정했다.

정부는 이번 사업을 통해 2026년부터 2032년까지 ‘레벨4’ 수준의 완전자율운항 기술을 신속히 확보하고 국제표준 제정과 상용화에 대비할 계획이다. 아울러 2032년 1805억 달러 규모로 예상되는 글로벌 시장 선점을 통해 조선·해운 분야의 디지털 혁신을 주도하겠다는 목표를 세웠다.

앞서 정부는 2020년부터 5년간 1603억원을 투입해 ‘자율운항선박 기술개발사업’을 추진, ‘레벨3’ 기술을 개발해 국제해사기구(IMO)의 자율운항선박 국제표준 제정에 기여해 왔다.

전재수 해수부 장관은 “해운·조선은 우리나라의 대표 산업인 만큼 완전자율운항선박 기술 확보는 산업 주도권을 지키기 위한 필수 과제”라며 “선행사업의 성과를 토대로 완전자율운항 기술을 신속히 확보해 미래 시장을 선점하겠다”고 말했다.