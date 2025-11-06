스포츠부터 연애까지 ‘K-예능’의 흥행 행진 ‘감동+서사+재미’…스포츠 예능 릴레이 출격

[헤럴드경제=손미정 기자] 지난 5일 서울 중구 웨스틴 조선 서울에서 진행된 티빙(TVING)의 새 오리지널 예능 ‘슈퍼레이스 프리스타일’의 제작발표회 현장. 넓은 무대를 가득 채운 20여 명의 출연진이 야심 찬 출발을 알리며 프로그램의 제작 규모를 짐작게 했다. 오는 7일 첫 방송 되는 ‘슈퍼레이스 프리스타일’은 국내 최정상급 드라이버들이 국내 최대 모터스포츠 ‘2025 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십’을 무대로, 최종 우승 상금 1억원을 향해 도전하는 카레이싱 예능이다.

‘슈퍼레이스 프리스타일’은 여전히 생소한 모터스포츠란 종목으로 새로운 것에 목마른 시청자들을 공략한다. 최근 레이싱 영화 ‘F1’의 흥행으로 레이싱에 대해 부쩍 높아진 대중적 관심이 프로그램 흥행에 순풍이 돼 줄 것이란 기대도 크다. 드라이버 1인당 연예인 1인을 팀 매니저로 매칭하는 등 낯선 스포츠에 대한 진입장벽도 최대한 낮췄다.

팀 ‘신한은행 땡겨요’로 프로그램에 참여한 김동은 드라이버는 “지금까지 촬영해 본 레이싱 프로그램 중에 가장 규모가 크다. 앞서 방송된 레이싱 관련 예능이 많이 흥행하지 못했지만, 지금이 그때와 다른 것은 OTT(온라인동영상서비스)의 시대라는 것”이라며 “많은 시청자분이 봐주실 것이라 기대한다”고 밝혔다.

바야흐로 예능 전성시대다. 크고 작은 예능들이 화제성을 휩쓸면서 범람하는 콘텐츠 속에서 존재감을 발휘하고 있다. 남다른 스케일과 연출력, 현실감 넘치는 서사들이 글로벌 시청자들까지 사로잡았다. 장르 포화 상태의 예능 시장에서 스포츠를 소재로 한 프로그램들의 흥행도 주목할 만하다.

한 OTT 플랫폼 관계자는 “예능은 드라마 대비 제작 효율과 시즌 확장성이 좋다”면서 “K-팝이나 K-드라마가 전 세계적인 인기를 얻고 있는 것 못지않게 K-예능 IP에 대한 관심도 상당히 크다”고 말했다.

글로벌까지 접수한 K-예능…화제성 독식

최근 가장 뜨거운 스포트라이트를 받는 예능은 넷플릭스 ‘피지컬: 아시아’다. 인기 예능 ‘피지컬 100’의 확장판으로, 한국, 일본, 태국, 몽골, 튀르키예, 인도네시아, 호주, 필리핀 각각 6인, 총 48인이 국가의 자존심을 걸고 진검승부를 벌인다. 우리나라의 김동현, 윤성빈을 비롯해 필리핀 매니 파퀴아오, 호주 로버트 휘태커, 일본 오카미 유신 등 이른바 ‘레전드’들의 등장 소식만으로도 화제가 됐다.

인간의 한계에 도전하는 참가자들의 치열한 경쟁은 지난달 28일 첫 방영 이후 무서운 기세로 흥행 몰이를 하고 있다. 6일 넷플릭스 투둠(Tudum) TOP 10 웹사이트에 따르면 ‘피지컬: 아시아’는 지난달 27일부터 2일까지 520만 시청수(시청시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록, 글로벌 TOP 10 TV쇼(비영어) 부문 3위에 올랐다. 전 세계 44개국 TOP 10 리스트에도 이름을 올린 가운데, 이 중 8개국에서는 1위를 차지하며 K-서바이벌 예능의 새 역사를 쓰는 중이다.

최종회 공개만을 앞둔 쿠팡플레이의 서바이벌 예능 ‘저스트 메이크업’도 ‘저메추’(저스트 메이크업 추천)이라는 유행어까지 만들어내며 시청자들의 큰 관심을 받고 있다. ‘저스트 메이크업’은 K-뷰티를 대표하는 메이크업 아티스트들이 자신만의 색깔로 치열하게 맞붙는 초대형 메이크업 서바이벌. 지난해 화제성을 모조리 휩쓸었던 요리 서바이벌 ‘흑백 요리사’ 제작진이 만든 ‘흑백 요리사’ 메이크업 버전이다.

‘저스트 메이크업’은 공개 2주 만에 첫 주 대비 시청량이 748% 증가하는가 하면, 예능 시청 만족도 1위, 공개 후 5주 연속 쿠팡플레이 인기작 1위를 수성하며 순항을 이어가고 있다. 해외 반응도 좋다. 해외 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 ‘저스트 메이크업’은 싱가포르, 필리핀, 태국, 사우디아라비아 등 7개 국가에서 인기작 TOP 10에 진입했다. 글로벌 시청자들이 평가한 IMDb 평점도 8.5점도 높은 수준을 유지 중이다.

티빙 오리지널 예능 ‘환승연애4’도 소위 ‘환친자’들의 관심 속에 주간 유료가입 기여자수 1위를 기록하며 흥행 가도를 달리고 있다. ‘도파민’을 자극하는 입주자들의 서사와 복잡한 감정선, 무엇보다 새로운 인연 혹은 재회의 카드를 품고 환승 하우스에 모인 입주자들의 면면 덕에 이미 시즌2 못지않은 ‘레전드 시즌’이란 평가까지 나온다.

화제성도 독식 중이다. 지난 5일 굿데이터코퍼레이션 집계 화제성 조사결과에 따르면 ‘환승연애4’는 10월 5주차 기준 비드라마 프로그램 1위를 차지했다. 비드라마 부문 출연진 화제성 상위권도 환승연애4 입주자들이 모두 휩쓸었다.

“원더독스 응원해” 재미와 감동 한번에…스포츠 예능 인기

스포츠 예능들의 흥행도 눈에 띈다. ‘피지컬 100’ 시리즈를 이은 ‘피지컬: 아시아’의 흥행 성공을 비롯해 배구 여제 김연경이 감독으로 나선 MBC 예능 ‘신인감독 김연경’의 인기 역시 고공행진 중이다. ‘신인감독 김연경’은 김연경이 프로 무대에서 밀려난 선수들로 꾸린 신생 구단 ‘필승 원더독스’를 창단, 감독으로서 팀을 이끄는 과정을 담은 리얼리티 예능이다.

닐슨코리아에 따르면, 지난 2일 방영된 6회는 시청률 3.0%(2049 타깃 기준)을 기록하며 주간 전체 예능 프로그램 순위에서 1위에 올랐다. 김연경의 리더십과 진정성 있는 성장 서사, 여기에 재미까지 접목한 ‘삼박자 흥행 공식’이 통했다는 평가다.

신생팀 ‘필승 원더독스’를 응원하는 팬들이 증가하면서 본방송과 콘텐츠를 함께 즐기는 시청자도 많은 것으로 조사됐다. 웨이브가 최근 ‘신인감독 김연경’ 시청 패턴을 분석한 결과 프로그램 1회 대비 5회 시청자 수는 5배 이상 급증했다. 실시간 라이브 채널 시청량은 3.6배, 라이브 방송 시작 직후부터 제공되는 퀵VOD 시청량은 무려 6배 증가하며 ‘본방 동시 시청’ 선호도가 압도적으로 높았다.

웨이브 관계자는 “유사 시청률을 기록했던 인기 방송 예능 프로그램 대비 ‘신인감독 김연경’ 라이브 시청량은 2배 이상 높았다”면서 “이는 시청률 10% 안팎 인기 드라마 라이브 시청량과 비슷한 수준으로, 예능 프로그램으로는 매우 이례적인 수치”라고 밝혔다.

예능적 재미와 감동이 결합된 스포츠 예능에 대한 큰 관심 속에, 더 많은 스포테인먼트 프로그램이 11월 출격을 기다리고 있다. 오는 7일에는 레이싱 예능 ‘슈퍼레이스 프리스타일’이 공개되고, 이어 25일에는 각기 다른 스포츠 종목의 레전드 여성 선수들이 ‘야구’에 도전하는 스포츠 버라이어티 ‘야구여왕’이 채널A에서 방송된다.

박세리와 추신수가 국내 50번째 여성 야구단 ‘블랙퀸즈’의 단장과 감독으로는 의기투합했고, 이대형·윤석민이 코치진으로 합류했다. 육상 김민지, 리듬체조 신수지, 수영 정유인 등이 참여해 야구 선수로의 변신을 알린다.

29일에는 농구 레전드 서장훈이 감독으로 나선 SBS 신규 예능 프로그램 SBS ‘열혈농구단’이 첫 방송한다. 서장훈은 국내 연예인 멤버들로 구성된 팀 ‘라이징이글스’를 이끈다. 지난달 26일 필리핀 마닐라의 몰 오브 아시아 아레나에서 진행된 ‘라이징이글스’ 대 필리핀 연예인 농구팀 ‘쿠이스 쇼타임’과의 경기는 1만5000석 규모의 객석이 매진되는 등 인기리에 치러졌다.

‘열혈 농구단’ 프로그램 관계자는 “서장훈이라는 K-농구의 상징적인 인물이 연예인들과 함께 팀을 꾸려, 농구 사랑이 뜨거운 필리핀에서 세계적인 경기장에서 경기한다는 점만으로도 상징성과 화제성이 충분하다”며 “이번 프로그램을 통해 K-농구가 단순한 스포츠를 넘어 문화 콘텐츠로 거듭나길 기대한다”고 말했다.