유치원 3곳·어린이집 3곳 소속 영유아와 부모 참석

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산광역시교육청은 오는 7일 오후 3시 동서대학교 민석스포츠센터 체육관에서 영유아학교 선도기관 소속 영유아와 학부모 600여명이 참여하는‘전통놀이한마당’ 행사를 개최한다고 6일 밝혔다.

영유아학교 선도기관은 영유아학교 시범사업의 하나로 교육·보육의 질을 높이고 부산형 유보통합 모델을 모색하기 위해 부산교육청이 지정한 곳을 말한다.

부산교육청은 지난해 8월 공모를 통해 유치원·어린이집 6곳을 지정했다. 노아·큰별·한신 등 유치원 3곳과 대연·소담·한아름 등 어린이집 3곳은 지역 내 유보통합의 중심적 역할 수행을 위해 ▷충분한 이용시간 및 일수 보장 ▷교사 대 영유아 수 비율 개선 ▷수요 맞춤형 교육·보육 프로그램 강화 ▷교사의 전문성 및 역량 강화 등 4대 상향평준화 과제와 중점사업을 운영하고 있다.

이번 행사는 영유아학교 선도기관 간 협력을 강화하고 함께 배우고 즐기는 유보통합의 현장을 경험할 수 있도록 마련됐다.

어울놀이마당에서는 세발자전거 달리기, 림보, 줄다리기 등 협동심을 기르는 놀이를, 대동놀이마당에서는 딱지치기, 투호, 널뛰기 등 전통놀이 체험 프로그램을 운영한다.

김석준 교육감은 “이번 행사는 교육공동체가 협력해 유보통합을 실현하는 노력의 일환으로, 영유아와 학부모가 전통놀이를 체험하며 소통하는 특별한 시간이 될 것”이라며, “앞으로도 부산 유아교육과 보육이 함께 성장하는 부산형 유보통합 실현을 위해 다양한 지원을 지속하겠다”고 말했다.