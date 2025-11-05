[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산광역시교육청이 올해 교육부 주관 전국 시도교육청 평가에서 ‘최우수 교육청’에 선정됐다.

5일 부산시교육청에 따르면 교육부가 지난 3일 발표한 ‘2025년 시도교육청 평가’에서 모든 평가 지표를 통과하며 최우수 교육청에 선정, 2021년부터 5년 연속 ‘최우수 교육청’에 이름을 올렸다고 밝혔다.

교육부의 전국 시도교육청 평가는 교육청의 책무성 확보, 우수사례 발굴·확산, 교육청 간 선의의 경쟁 등을 통해 교육의 질적 수준을 높이기 위한 것이다.

교육부는 17개 시도교육청을 ▷국가 책임 교육·돌봄 ▷교실 혁명 ▷함께 학교 ▷시도교육청 행·재정 운영 효율화 등 4개 영역, 21개 지표를 평가했다.

부산교육청은 특히 ▷양질의 영유아 교육·보육 서비스 제공 ▷교원의 디지털 기반 교육혁신 역량 강화 ▷이주 배경학생 교육 지원 강화 ▷조직운영 효율화 등 주요 지표에서 우수한 평가를 받아 모든 항목에서 기준을 충족했다.

이에 따라 부산교육청은 2021년부터 올해까지 5년 연속 전 지표 ‘최우수’라는 기록을 달성했으며, 교육부로부터 재정 인센티브를 지원받아 부산교육 발전을 위한 교육혁신 재원으로 활용할 계획이다.

김석준 부산시교육감은 “이번 결과는 교육가족 모두의 헌신과 노력으로 이뤄낸 값진 결실”이라며 “앞으로도 흔들림 없는 정책 추진과 혁신적인 교육행정을 통해 학생 한 명, 한 명이 행복한 부산교육을 실현해 나가겠다”고 말했다.