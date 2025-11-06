[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 기장군은 지난 5일 정종복 기장군수가 직접 대전 코레일 본사를 방문해 KTX-이음 기장역 정차의 필요성과 당위성을 재차 피력하면서 정차역 유치를 강력히 건의했다고 6일 밝혔다.

이날 정 군수는 이민성 코레일 고객마케팅단장과의 면담에서 기장역이 KTX-이음 정차역의 최적지임을 강조하고 KTX-이음 정차역 유치를 열망하는 전 군민의 염원을 전달했다.

특히 유치 경쟁 중인 타 동해선 역사 대비 기장역 이용객 수가 압도적으로 많으며, 또한 ‘ITX-마음 및 무궁화호’ 기장역 이용객 수도 지난해 12월 대비 올해 8월 기준 48.5%가 증가하는 등 교통수요가 대폭 확대되고 있음을 객관적인 자료로 제시했다.

이를 통해 정 군수는 정차역 결정에 이용 수요가 중요한 기준이 되는 만큼 KTX-이음 기장역 유치의 필요성과 당위성은 충분히 입증됐다고 강조했다.

정 군수는 “기장군은 이미 부·울·경의 중추 도시로 눈부신 성장을 이어가고 있다”며 “기장군이 가진 지리적 강점과 함께 오시리아관광단지 및 동남권방사선의과학산단 등 지역 내 대규모 교통수요에 대응하기 위해서 KTX-이음 기장역 정차가 반드시 필요하다”고 말했다.

그는 이어 “지난해 읍민체육대회, 군민 총궐기대회, 어린이집 손편지 캠페인, 플래시몹 등 17만4000여 명의 기장군민 열기를 한데 모아 정차역 유치에 매진했으나 아쉽게도 결과가 좋지 않았다”며 “올해에는 반드시 KTX-이음 정차역 유치에 성공해 군민의 간절한 염원이 실현되길 바란다”고 말했다.

한편 기장군은 KTX-이음 정차역 유치를 위해 2022년 타당성 조사 용역을 완료했으며, 2023년에는 범군민 14만1000명의 서명부를 국토교통부에 전달하는 등 경쟁 지자체보다 발 빠르게 유치 활동을 전개해 오고 있다.