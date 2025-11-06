[헤럴드경제=김보영 기자] “한국에서는 안 훔쳐간다”는 말을 철썩같이 믿은 한 외국인이 서울 홍대에서 가방을 도난당하는 일이 벌어졌다.

5일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 한국에 거주 중인 외국인 남성 A씨는 지난달 26일 새벽 3시 30분쯤 홍대에 있는 한 편의점 앞 야외 테이블에서 가방을 도둑 맞았다.

당시 A씨는 해당 테이블에서 음식을 먹은 후 깜빡하고 가방을 둔 채 자리를 떴다. 가방 안에는 최신형 노트북인 ‘맥북 프로’가 들어 있었다.

그는 “한국은 어디서나 CCTV가 설치돼 있고, 사람들이 물건을 잘 훔치지 않는다”고 믿고 있었다고 한다. 그러나 다시 편의점으로 돌아왔을 때 가방은 이미 사라진 뒤였다.

건물 주인을 통해 CCTV를 확인한 결과, 영상에는 한 남성이 편의점 앞을 지나다 가방을 훔치는 장면이 포착됐다. 이 남성은 처음엔 가방을 들고 가려다 CCTV를 보고선 그냥 떠나더니, 30여분 뒤 다시 돌아와 가방을 들고 사라졌다.

위치 추적 애플리케이션으로 확인해보니 해당 노트북 위치는 홍대에서 경기도 용인을 거쳐 양주의 한 아파트 단지에서 마지막으로 확인된 상태로 전해졌다.

A씨의 신고를 받은 경찰은 현재 범인을 추적하고 있다.