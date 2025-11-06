- 원익IPS(주) 방문해 글로벌 특허 경쟁력 확보를 위한 현장 목소리 청취

[헤럴드경제= 이권형기자] 지식재산처(처장 김용선)는 6일 반도체 장비 전문 기업인 원익IPS(주)(경기도 평택 소재)를 방문해 지식재산 관련 현장소통 간담회를 개최한다고 밝혔다.

이번 간담회는 반도체 기술을 둘러싸고 글로벌 기술 패권 경쟁이 심화되는 가운데, 국내 반도체 장비 개발을 선도하는 원익IPS(주)와의 소통을 통해 산업 현장의 생생한 의견을 청취하고, 특허 심사관들의 현장에 대한 이해를 증진시켜 고품질 특허심사서비스를 제공하는 것을 목표로 한다.

간담회에서 원익IPS(주)는 차세대 반도체 장비 관련 보유 기술과 제품을 소개하고, 지식재산처는 초고속 우선심사 제도와 특허 기반 연구개발 지원사업 등 맞춤형 지식재산 보호 전략을 소개할 예정이다. 또한, 반도체 장비 기술의 산업 및 특허 동향도 공유하며 심도 있는 논의를 진행한다.

지식재산처 김희태 반도체심사추진단장은 “반도체는 첨단전략산업으로서 지식재산을 활용한 기술 초격차 확보가 무엇보다 중요하다”며 “이번 간담회가 상호 이해를 넓히는 소중한 기회가 될 것”이라고 밝혔다. 이어 “산업계와의 지속적인 소통을 통해 우리 기업이 글로벌 경쟁력을 갖춘 핵심특허를 확보할 수 있도록 전방위적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.