빼빼로데이 글로벌 문화로 확산 영향

[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데웰푸드는 빼빼로 브랜드가 올해 사상 최대 매출을 기록할 것으로 전망된다고 6일 밝혔다.

빼빼로의 올해 연간 매출은 약 2415억원으로 예상된다. 수출액이 지난해 701억원 대비 약 30% 증가한 900억원 수준까지 성장할 것으로 예측했다.

롯데웰푸드는 국내 꾸준한 수요와 브랜드 충성도를 기반으로 ‘빼빼로데이’라는 기념일 문화가 글로벌 시장으로 확산되며 성장세를 견인하고 있다고 분석했다.

롯데웰푸드는 지난 2020년부터 한국의 독특한 기념일 문화인 빼빼로데이를 전 세계에 확산하기 위해 글로벌 통합 마케팅 캠페인을 전개해 왔다. 올해는 공식 글로벌 앰배서더로 인기 아이돌 그룹 ‘스트레이 키즈(Stray Kids)’를 발탁했다.

글로벌 소비자 참여형 프로그램도 성과를 내고 있다. 롯데웰푸드는 지난 5월부터 글로벌 소비자가 직접 빼빼로 홍보대사로 활동하는 ‘빼빼로 AGENT:P(에이전트 피)’를 운영했다. 올해는 작년보다 규모를 확대, 전 세계 107개국에서 총 2306명의 소비자가 지원했다.

롯데웰푸드 관계자는 “빼빼로데이가 국내를 넘어 글로벌 소비자들이 함께 즐기는 기념일로 자리 잡고 있다”며 “앞으로도 다양한 국가에서 소비자 접점을 확대해 글로벌 브랜드로 성장해 나가겠다”고 말했다.