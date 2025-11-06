12월까지 관내 60개소 순회, 600여 명 대상 실습 중심 교육 실시

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군이 관내 어르신들의 안전의식 향상과 재난 대응 능력 강화를 위해 ‘2025년 찾아가는 취약계층 안전교육’을 적극 추진하고 있다고 6일 밝혔다.

군은 이번 교육을 지난달 27일부터 시작해 오는 12월까지 약 두 달간 진행 중이다.

이 기간에 전문 안전 강사가 직접 경로당과 마을회관 등 관내 60개소를 방문해 어르신 눈높이에 맞춘 실습 중심의 안전 체험교육을 펼치고 있다.

교육은 생활안전, 교통안전, 자연 재난, 범죄예방, 보건 안전 등 6대 안전 분야를 중심으로 구성돼 있다.

실제 사고 사례를 토대로 한 이론 강의와 실습이 병행된다. 이를 통해 어르신들이 일상에서 스스로 위험을 인지하고, 위기 상황에 능동적으로 대처할 수 있는 역량을 기를 수 있도록 돕고 있다.

군은 이번 사업을 통해 600명 이상의 어르신을 대상으로 총 60회의 교육을 운영할 계획이다. 이동이 불편한 고령층의 특성을 고려해 강사가 직접 찾아가는 방식으로 진행함으로써, 안전 사각지대 해소에 중점을 두고 있다.

김학동 군수는 “고령층의 안전사고는 작은 부주의로도 큰 사고로 이어질 수 있다”며 “앞으로도 어르신들이 보다 안전하고 건강한 일상을 누릴 수 있도록 예방 중심의 맞춤형 안전교육을 지속해서 추진하겠다”고 밝혔다.