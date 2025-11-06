[헤럴드경제=정목희 기자] 조 바이든 전 미국 대통령이 뉴욕 최초의 무슬림 시장으로 당선된 조란 맘다니에게 축하 인사를 전했다.

5일(현지시간) CNN에 따르면, 바이든 전 대통령은 이날 맘다니에게 직접 전화를 걸어 당선 축하의 뜻을 전했다. 두 사람의 구체적인 통화 내용은 공개되지 않았다.

바이든 전 대통령은 통화와 별개로 자신의 소셜미디어(SNS) 계정을 통해 “버지니아, 뉴저지, 뉴욕, 캘리포니아 등 전국 각지의 유권자들이 희망과 공정, 그리고 평등한 기회를 택했다”고 밝혔다.

그는 이어 “민주주의는 국민이 참여할 때 작동한다”며 “미국 국민은 또 한 번 우리가 그 일을 해낼 수 있음을 증명했다”고 강조했다.

선거 기간 민주당 정치인들은 ‘민주사회주의자’를 자처하는 비주류 후보 맘다니에 대한 지지에 신중한 모습을 보였다.

무슬림이자 진보주의자로서 급진적인 공약을 앞세운 맘다니에 대한 지지 표명이 중도성향 유권자들 사이에서 역풍을 부를 수 있다는 우려 때문이었다.

실제로 미국 민주당의 연방상원 1인자인 척 슈머 상원 원내대표는 맘다니에 대한 지지 입장을 밝히지 않았다.

민주당 소속인 바이든 전 대통령은 올해 선거에서 대체로 침묵을 지켜왔다고 CNN은 전했다.

바이든 전 대통령은 전날에는 버지니아 주지사로 당선된 에비게일 스팬버거와 뉴저지 주지사 선거에서 승리한 마이키 셰릴에게도 전화를 걸어 축하했다.