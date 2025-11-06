[헤럴드경제=신현주 기자] GS리테일은 올해 3분기 영업이익이 1111억원을 기록했다고 6일 공시했다. 전년 동기 대비 31.6% 증가한 수치다.

GS리테일의 올해 3분기 매출액은 3조2054억원이다. 전년 동기 대비 5.3% 증가했다.

편의점 사업의 성장이 두드러졌다. 편의점 사업의 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 16.7% 상승한 851억원을 기록했다. 같은 기간 편의점 사업 매출은 전년 동기 대비 6.1% 증가한 2조4485억원이었다.

GS리테일은 올해 우량점 출점 전략으로 전환하고, 일부 점포 정리에 나서는 등 수익성 조치에 나섰다. 서울우유 디저트, 케이팝데몬헌터스(케데헌) 협업 상품 등 차별화가 실적의 발판이 됐다.

슈퍼마켓 사업(GS더프레시)은 매출 4594억원, 영업이익 92억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 8.5% 늘었지만, 영업이익은 33.8% 줄었다. 배달 앱 3사와 협업 체계 구축을 위한 투자 비용 증가에 따른 것이라고 GS리테일 측은 설명했다.

홈쇼핑 사업(GS샵)의 매출과 영업이익은 각각 2475억원, 116억원이었다. 전년 동기 대비 각각 1.4%, 37.6% 감소했다.

GS리테일 관계자는 “본업 중심의 사업 구조 효율화 등 내실 경영 강화가 가시적인 성과로 이어지고 있다”며 “고객 중심의 상품과 서비스를 강화하고, 내실 다지기에 집중하며 지속 가능한 사업 성장에 매진할 것”이라고 밝혔다.